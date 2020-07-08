Profesör Ceyhan: Toplum bağışıklığı masal, salgını bitirmesi 11 yıl sürer

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan corona virüsüne karşı ‘toplum bağışıklığı’nın oluşmasının çok zor bir süreç olduğunu anlattı: “Biz bu virüsle her ay 1000 tane vaka görerek gidersek eğer, 11 yılda toplum bağışıklığı bitiyor, salgın bitiyor. Dolayısıyla toplum bağışıklığı hikaye, yani masal. Bu mümkün değil.”

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Ceyhan, CNN Türk’te konuştu.

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Hastalığı geçirip antikor geliştirmeyen kişilerin de çok yüksek oranda korunduğunu söyleyen Ceyhan, “Antikor geliştirmek ayrı bir şey ama bu virüs hastalıklarında biz hastalığa karşı bağışıklık sistemi mücadelesinde sadece antikorla savaşmıyoruz. Daha ağırlıklı olarak bizim bağışıklık hücrelerimiz var, onlarla savaşıyoruz” dedi.

Ceyhan, ‘toplum bağışıklığı’ ile ilgili tıp dergisi Lancet’taki bir çalışmaya gönderme yaparak, şunları söyledi: “İspanyollar toplumda gelişmiş bağışıklık oranını yüzde 5 olarak hesaplıyorlar çalışma çıkmadan önce. Çalışmayla yüzde 5.8 buldular. Biz de bunun yaklaşık yüzde 2’ler civarı olduğunu söylüyorduk. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı çalışmayla yüzde 2’nin biraz daha altında olduğu görüldü. Türkiye eğer her ay 1000 civarında vakayla giderse, toplum bağışıklığının yüzde 50’sinin bile, çok iyimser olarak toplumun yüzde 50’si diyorum, bağışık hale gelmesi, yani salgının bitirecek noktaya gelmesi 11 yıl sürüyor.”

Bir insanın kanında antikorun tespit edilmesi Covid-19 hastalığına yakalandığını ve virüse karşı savunma geliştirdiğini gösteriyor.

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‘Aşı gelecek yıl çıkabilir’

Profesör Mehmet Ceyhan (Fotoğraf: DHA)

Bireysel bağışıklığı sağlayacak aşının gelecek yıl çıkabileceğini söyleyen Ceyhan şöyle konuştu: “‘Ben korunmak istiyorum’ deyince önünüze bir aşı konur, bunu yaptırdığında yüzde 50 virüse yakalanmayacaksın, yüzde 90 da yakalansan bile hafif geçireceksin. Böyle bir aşıyı yaptırıp korunursunuz ama topluma bunu uygulayıp, toplum bağışıklığı geliştirmek dolayısıyla pandeminin aşı yoluyla bitmesi çok daha uzun vakit isteyen bir şey. İki yıldan önce gelişme şansı çok düşük.”