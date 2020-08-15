Profesör Ceyhan: Sonbaharda evden çalışmanın artırılması lazım

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sonbaharda işyerlerine dönüşün ‘mutlaka negatif bir etkisi olacağını’ söyleyerek, “Kapalı ortamlarda diğer insanlarla bir araya gelecek. Mutlaka bunun için kaynak oluşturacaklar. O dönemde de evden çalışmanın artırılması lazım” dedi.

(İstanbul,DHA)

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sözcü’den Nazan Doğaner Halıcı’ya konuştu.

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“‘Türkiye’de 200 bin bulaştıran gizli taşıyıcı var’ diye düşünürseniz ki vaka sayısı arttıkça onların da sayısı artıyor, bunların çok önemli bir kısmı işyerlerinde çalışan yaş grubunda insanlar” diyen Ceyhan, çocukların bir kısmının okula döneceğini ve çalışanların işyerlerine dönecekğini belirterek bunun tehlikeli olduğunu söyledi.

Tek bir belirtiyle görülen çok sayıda Covid vakası olduğunu, ama sistemin onları yakalamayı imkansız hale getirdiğini söyleyen Ceyhan, “Çünkü test için en az iki belirtinin yanında da solunum sistemi belirtisi olması gerekiyor. Yoksa sistem izin vermiyor, test yapılmasına. Dolayısıyla o insanlar virüsü etrafa bulaştırarak dolaşıyor” dedi.

‘Biz sadece ağır vakaları yakalıyoruz’

Prof. Dr. Ceyhan, test sayısının artırılmasının gerektiğini ifade ederek, “Biz ağır vakaları yakalıyoruz o yüzden de hastaneye yatış oranımız inanılmaz yüksek. Dünya’da yüzde 5-10 arasında, bizde yüzde 62 ağır vaka oranı, dünyada yüzde 1, bizde yoğun bakımdan ağır vaka tanımına dönülmesine rağmen yüzde 5’in üzerinde. Bu da gösteriyor ki biz sadece ağır vakalara test yapıyoruz. O yüzden çok vakayı gözden kaçırıyoruz” diye konuştu.

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Devletin aldığı tedbirlerde çok büyük bir değişiklik olmadığını belirten Ceyhan, “Zaman zaman kontroller yapılması dışında aşağı yukarı aynı tedbirlerle gidiyoruz. Halkın uyum oranında da bir artış görmüyoruz. Tam tersine giderek gevşiyor gibi bir görüntü var. Böyle olunca da vakalar artıyor tabii” dedi.

‘Vatandaş tedbirlerle değil virüsle savaşmalı’

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, toplum içinde virüse karşı tedbirsiz davranan çok tehlikeli grupların olduğuna vurgu yaptı. Ceyhan, özellikle bu insanların tedbir almak isteyen vatandaşları da engellediğini söyledi ve maske takmayanların genelde eğitimli insanlar olduğuna dikkat çekti. Ceyhan şunları söyledi: “Bu tip insanlar için farklı yöntemler uygulanmalı. O gruplara etkili olabilecek şeyler belli. Yani bunu devlet de biliyor. Onlara ulaşabilecek kurumlardan kişilerden yardım istenmeli. Diyanet olabilir mesela. Çünkü hep aynı yöntemleri kullanıyor. Bakanlık ama o yöntemlerle de o gruplara ulaşılamıyor.

Vatandaşın şu düşünceyi kafasına yerleştirmesi lazım. İnsanlar işyerinin kapandığını, işsiz kaldığını, kazancının azaldığını düşünüyor. Oysa şunu düşünmeleri lazım. Bunların nedeni yeterli tedbirlerin alınmaması, tedbirlere uyulmaması nedeniyle pandeminin giderek yayılması ve güvensizlik ortamı oluşturması. Restorancı işletmesini açıyor, insanlar gitmeye korkuyor, otelci otelini, mağazacı mağazasını açıyor insanlar gitmeye korkuyor. İşlerin yolunda gitmesi, işyerlerinin daha çok para kazanması için, daha çok insanın iş bulabilmesi için bir defa kesinlikle vaka sayılarının çok düşük düzeylere inmesi lazım. Vatandaşın tedbirlere çok daha fazla uyması, tedbirlerle değil virüsle savaşması lazım.”