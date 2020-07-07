Profesör Ceyhan: Okullarda virüs taşıyanlar olacak, sınıf yoğunlukları azaltılmalı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okulların açılacağı tatil dönüşü döneme dikkat çekerek, “Türkiye şu andaki virüs yüküyle o döneme girerse mutlaka okula giden öğrenciler, öğretmenler ve diğer görevlilerde virüs taşıyan insanlar olacak” dedi.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Covid-19 salgınında geçilen ‘normalleşme’ döneminde okullar 31 Ağustos’ta açıklacak.

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‘Çocukların maske takması zor’

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okulların açılışını daha da riskli kılan unsurun insanların tatilden dönmesi olacağını belirterek şöyle konuştu: “Burada başka önleyici yöntem yok, mutlaka maske ve sosyal mesafe olması lazım. Kabul etmek gerekir ki okullarda yaş aşağı doğru inince çocukların maske takması çok zor. Bir de sekiz saat boyunca maske takılamaz. Mutlaka teneffüslerde çocukların yanlarında kimse olmadan havalanmaları sağlanmalı.”

‘İki farklı mesafe belirtilmiş’

Ceyhan, Sağlık Bakanlığı’nın okullarda uyulması gereken kural ve tedbirlerle ilgili yayınladığı genelgeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Genelgenin iki farklı yerinde iki mesafe belirtilmiş. ‘En az 1 metre mesafe olacaktır’ deniyor. 1 metre riskli bir mesafe, en az 1.5 metre olmalı. Bir başka yerinde de ‘4 metrekareye bir kişi şeklinde ayarlama yapılmalı’ deniyor. O zaman da 2 metre oluyor mesafe. Bu genel anlamda bütün okulun bahçesi dahil bir hesap mıdır, tam anlaşılmıyor. Okulları belli bir tarihe erteleseniz o tarihte durumun daha iyi olacağına dair garanti veremiyorsunuz. Okulları açmazsanız anne ve babaların işe gitme durumu başta olmak üzere birçok problem ortaya çıkıyor. Tam gün yerine yarım gün eğitim önerseniz özellikle küçük çocukların o yarım günde nereye gidecekleri problem olabiliyor.”

‘Yoğunluk azaltılmalı’

Bazı derslerin online yapılarak okullardaki yoğunluğun azaltılması gerektiğini belirten profesör, şu tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti: “Yoğunluk mutlaka azaltılmalı. Bir kısım dersler online, dolayısıyla okulun yarı süresi boşaltılırsa geri kalan yarı süresi de ikiye bölünerek 40 kişilik sınıflarda 20’şer 20’şer gibi o mesafenin mümkün olduğu kadar sağlanmasına çalışmak lazım. Hatta yarım yarım değil de üçte biri okulda yapılacak şekilde yaparsanız, çünkü tamamen online ders için eğitimcilerin fikirlerini takip ediyorum, çok olumlu bakmıyorlar. En azından okula gitme alışkanlığı devam etsin diye üçte biri yaparsanız kalanı üçe bölersiniz 45 kişilik sınıfı 15 kişi olarak bir araya getirebilirsiniz. Eğer bu şekilde bir tedbir almadan açarsanız sosyal mesafe sağlanamayacak demektir, maskeyi çocuklar da düzgün takamazsa oradan bulaş olacak demektir.”