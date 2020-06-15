Ceyhan: Favipiravir en çok ümit bağlanan ilaç; yerli sentezinin üretilmesi önemli

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yerli sentezi üretilen ‘favipiravir’ adlı ilacın Covid-19’un tedavisinde en çok ümit bağlanan ilaç olduğunu söyledi.

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Bu nedenle ilacın yerli sentezinin Türkiye’de üretilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Ceyhan şunları söyledi: “Yan etkisinin az olması, fiyatının uygun olması ve deneyimin çok olması nedeniyle en çok ümit bağlanan ilaç bu. ‘Favipiravirin çok yüksek bir etkisi var mıdır’ derseniz yok, henüz öyle bir şey gösterilmedi. Çok etkili ilaçlar bulunana kadar bunları kullanmak durumundayız.”

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‘Pazar oluşturacak’

Favipiravirin dünyada corona virüsü vakalarında en çok kullanıla ilaç olduğunu ve Türkiye’nin şimdiye kadar Çin’den getirttiğini anımsatan Ceyhan şöyle devam etti: “Ham maddeyi Türkiye’de sıfırdan üretmek için bir çalışma yaptılar. Onun sonucunda başarılı oldular. Aslında yeni bir ilaç değil. Daha önce gripte de kullanılıyordu. Türkiye’de ham maddesinin üretilmesi hem maddi açıdan fayda sağlayacaktır hem de ilaca erişim açısından. Yurt dışına da ciddi bir pazar oluşturacağını düşünüyorum.”

Havuza ve deniz konusuna da değinen Ceyhan, havuzlardaki klor miktarının litrede 1 miligramın üzerindeyse yeterli olduğunu, bu oranın sıcak su ve kaplıcalarda 2 miligram bölü litre olması gerektiğini söyledi.

‘Denizde üç kulaç mesafe şart’

Havuz ve deniz kenarlarında da sosyal mesafe ve maske kurallarının geçerli olduğunu atını çizen Ceyhan şu ifadeleri kullandı: “Takdir edersiniz ki havuz, deniz kenarında herkes sürekli maske takamayacaktır. Maske takılamıyor ise mesafeyi 2 metreye uzatmak lazım. Suya girdiniz orada da, sudan değil insanlar birbirine solunum yoluyla virüsü bulaştırır. Havuzun içinde duruyorsanız 2 metre ama hareket halindeyseniz, eğer yüzüyorsanız en az 3 metre mesafe bırakmak lazım. O da üç kulaç kadar mesafe eder. Otellerin havuzlarında soyunma kabini, tuvaletler gibi ortak kullanılan yerler var. Eller bu tip yerlere değdikten sonra dezenfektan ya da sabunlu suyla temizlerseler hiçbir sorun kalmaz. Demek ki herkesin çantasında güneş kreminin yanında el dezenfektanı da taşıması lazım.”