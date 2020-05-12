Profesör Ceyhan: Farkında olmayan 400 bin hasta var

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye’de ‘corona’ hastası olup bunun farkında olmayan yaklaşık 400 bin kişi bulunduğunu, bu kişilerin bulaştırma riski düşünülerek bazı meslek gruplarındaki kişilere belirti göstermeseler dahi test yapılması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, Twitter’daki paylaşımında, “Ülkemizde virüsü bulaştırabilecek, ancak kendisinde virus bulunduğunun farkında olmayan 400 bin civarında insan aramızda dolaşıyor” dedi.

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AVM’lerin açılması ve bazı ‘normalleşme’ adımlarına gönderme yapan Ceyhan şöyle devam etti: “Bir araya toplanmaların arttığı bu günlerde en azından virüsü bulaştırma riski yüksek olan sağlık personeli, garson, kasiyer, berber, otobüs şoförü, otel çalışanı, satış elemanı gibi meslek sahiplerine, belirti olmasa bile test yapılması ve bulunanlara izolasyon yararlı olur.”

Covid-19 önlemleri nedeniyle kapalı olan AVM’ler ve berber/kuaför dükkanları dün itibariyle açılmaya başlamış, bazı AVM’ler önünde uzun kuyruklar oluştuğu görülmüştü.