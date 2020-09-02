Profesör Ceyhan: ‘Corona’nın sona ermesi için en büyük olasılık mutasyon

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19 salgınının mutasyonla son bulabileceği ihtimaline değinerek, “Her an olabilir, bekliyoruz” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, pandemide vakalarda ikinci artış döneminin yaşandığını belirtti.

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‘Toplumsal bağışıklık 11 sene sürer’

Ceyhan, salgının bitmesi için toplumsal bağışıklığın sağlanması yönünde beklentilerinin olmadığını, bu vaka sayılarıyla toplumsal bağışıklığın ancak 11 yılda gelişeceğini belirtti.

Pandeminin sona ermesi için ikinci seçeneğin aşılama olduğuna işaret eden profesör, bununla ilgili çalışmaların da uzun bir süreç gerektirdiğini hatırlattı.

Ceyhan şöyle konuştu: “Salgının bitmesi için ikinci olasılık aşı. Aşıya da baktığımız zaman bireysel koruyuculuğu sağlayacak bir aşı önümüzdeki sene çıkabilir. Belki birkaç aşı çıkabilir, ancak salgını durduracak olan bütün dünyanın aşılanması. Bu birkaç seneden önce çok mümkün gibi görünmüyor. O kadar aşının üretilmesi, depolanması, ulaştırılması, uygulanması ancak o kadar zamanda olur.”

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‘Çok sık mutasyona uğruyor’

Ceyhan, toplumsal bağışıklık ve aşı çalışmalarına ek olarak, salgının etkisini kaybetmesini sağlayacak bir diğer ihtimalin de mutasyon olduğunu belirtti.

Virüsün mutasyona uğrayarak sona ermesinin ‘en büyük olasılık’ olduğunu ifade eden profesör, şu değerlendirmelerde bulundu: “Geri sadece mutasyon ihtimali kalıyor ki bunların içinde en büyük olasılık mutasyon. Çünkü 20’nci yüzyılın başından itibaren olan salgınlara baktığımızda genellikle bir mutasyonla iki yıldan önce bitmişler. O yüzden her gün takip ediyoruz, bu virüs çok sık mutasyona uğruyor ama henüz virüsün davranışını değiştirecek mutasyon olmadı. Her an olabilir, bekliyoruz. Böyle bir şey gerçekleşmezse evet, bu sonbaharı ve kışı da yine salgınla uğraşarak geçireceğiz gibi görünüyor.”

‘215 bin kişi belirtisiz’

Profesör, hastalığı belirtisiz geçiren vakalara da değinerek Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı araştırmaya göre, bu şekilde hastalığı geçirenlerin oranının 10 binde 26 olarak tespit edildiğini söyledi.

Bunun nüfusa oranlanması halinde yaklaşık 215 bin kişinin hastalığı belirtisiz geçirdiğine dikkat çeken Ceyhan, şu ifadelere kullandı: “Şu anda Türkiye’nin sorunu bu, özellikle kendileri belirtisiz ya da az belirtili olduğu için farkına varılmayan ancak ortalıkta dolaşan insanlar.”