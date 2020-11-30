Profesör Ceyhan: Çin aşısının etkinliği ile ilgili çok bir veri yok

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ‘corona’ aşılarıyla ilgili bilinmeyen noktalara dikkat çekerek, Türkiye’de uygulanması planlanan Çin aşısının etkinliği ile ilgili çok bir veri olmadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den Merthan Sümbelli’nin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Ceyhan aşı çalışmalarında önemli aşamanın 3’üncü faz olduğunu vurguladı.

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Ceyhan şunları söyledi: “Aslında bütün aşılarla ilgili bazı bilgiler açıklandı ama bu açıklanan verilerin bir çoğu bilimsel veri şeklinde değil de maalesef daha çok firmaların ya da aşıyı geliştirenlerin basın açıklamalarıyla oldu. O yüzden aşıyla ilgili bilinmeyen noktalar var. Çin aşısının etkinliği ile ilgili açıkçası çok bir veri yok. Henüz Türkiye’deki çalışmaların hiçbiri tam anlamıyla neticelenmiş değil. Çin aşısıyla ilgili Türkiye’de iki çalışma yapıldı. Sağlık çalışanları üzerinde yapılan çalışmaların henüz ortasına bile gelinmedi. 12 bin kişilik genel halk üzerinde çalışmaya zaten yeni başlandı. O yüzden elimizde bu aşının etkin olduğuna dair sadece faz 2 çalışmaları var. Onlar da birkaç yüz kişiye yapılır ve sadece bir fikir verir. Esas yüz binlerce insan üzerinde yürütülen faz-3 çalışmaları önemlidir.”

Aşının yan etkilerine de değinen Prof. Dr. Ceyhan “Çinlilerin yan etki konusunda faz-1 ve faz-2 çalışmalarına ait verileri var. Ancak genel anlamda inaktif aşılara baktığımızda, aktif aşılara göre yan etkilerinin daha az olduğunu görürüz” dedi.