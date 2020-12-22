Profesör Ceyhan: Bu, salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı olabilir

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan corona virüsünün geçirdiği mutasyona dair değerlendirmede bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda henüz telaşlanacak bir şey olmadığını belirtti.

Reklam

Ceyhan şu ifadeleri kullandı: “Birkaç gündür herkes İngiltere’de ortaya çıkan yeni mutant coronavirus’la (B.1.1.7) ilgili telaş içerisinde. Henüz karamsarlık için bir neden yok.

Çünkü;

*Bulaşıcılığın yüzde 70 arttığı bulgusu şimdilik sadece bir modelleme sonucu. Henüz gerçekten daha bulaştırıcı olduğu bile laboratuvar ve klinik verilerle doğrulanmış değil.

Reklam

*Ülkelerin önlem alması doğal, çünkü virüsün özellikleri tam anlaşılıncaya kadar, yani daha bulaştırıcı ve ağır hastalığa neden olmadığı belli oluncaya kadar yayılması önlenmelidir.

*Bu mutasyon eğer gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise, salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir. Çünkü o mutasyonda virüsün daha bulaşıcı, ancak zararsız hale gelmesini bekliyoruz. Yani ilk değişiklik gerçekleşmiş olabilir.

*Ancak istemediğimiz yönde bir mutasyon olursa, zorunlu olarak virüsün yayılmamasına gayret edeceğiz. Sonuç olarak henüz telaşlanacak bir noktada değiliz. Her zamanki gibi dikkatli olmalıyız.”