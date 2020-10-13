Profesör Ceyhan: 1500 hasta sayısının açıklandığı gün vaka sayısı bunun 10 katı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan “Türkiye’de 1500 hasta sayısının açıklandığı gün vaka sayısının bunun 10 katı olduğunu düşünebiliriz” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var“ diyerek, testi pozitif çıkıp belirti göstermeyenlerin günlük tablodaki rakama dahil edilmediğini açıklamasıyla başlayan tartışma sürüyor.

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Hürriyet’ten Hande Fırat’ın köşesinde görüşlerine yer verdiği Prof. Dr. Ceyhan Dünya Sağlık Örgütü’nün vaka tanımını hatırlatarak “Vaka tanımı klinik durumu ne olursa olsun ifadesiyle başlar, yani testi pozitif olan kişi vakadır” dedi.

“Halkı ve biz bilim insanlarını ilgilendiren vaka sayısıdır” diyen Prof. Dr. Ceyhan şöyle devam etti: “Çünkü tüm istatistiki hesaplamalar, modellemeler vaka sayısı üzerinden yapılır, hasta sayısı üzerinden değil. Bana bu gidişle ‘Toplumsal bağışıklık ne kadar sürede gelişir’ diye sorarsanız, açıklanan rakamlarla bu modellemeyi yapamam. Bana ‘Toplumda virüs ne kadar yaygın’ diye sorarsanız, vaka sayısını bilmedikçe bunu da söyleyemem. Bunlara hasta sayısıyla değil, vaka sayısıyla yanıt verilir.”

‘Bir-iki seneye’

Açıklana hasta sayısına göre bir hesaplama yapan Ceyhan şu değerlendirmede bulundu: “Ortalama bir hesap yapacak olursak, Türkiye’de 1500 hasta sayısının açıklandığı gün vaka sayısının bunun 10 katı olduğunu düşünebiliriz. Kabaca yaptığımız bu hesaba, taramaya katılmayan, yani bulunamayan, tespit edilemeyen vakaları da koyarsak, ortaya çıkan tablo toplumsal bağışıklık yakalanmasının süresiyle ilgili de fikir verir. Bu durumda bir-iki seneye toplumsal bağışıklık kazanılmış olur.”