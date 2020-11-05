Profesör: Binalara projesiz eklenen her şey ölüme neden olabilir

İzmir’deki deprem, binaların sağlamlığı ve dış yüzeylerine projesiz eklenen klima, uydu gibi malzemeleri bir kez daha gündeme getirdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celal Kozanoğlu, projesiz eklenen her şeyin ölüme neden olabileceğini vurguladı.

Fotoğraf: DHA

Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre 6.6, Kandilli’ye göre 6.9 büyüklüğündeki depremde 114 kişi hayatını kaybetti. Bayraklı ve Bornova ilçelerinde 17 bina yıkıldı.

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Kozanoğlu, sonradan konan eklentilerin artı bir yüke neden olduğunu, zamanla bağlantı yerlerinin çürümesi nedeniyle deprem, kuvvetli rüzgar gibi durumlarda düşerek, yaralanma ve can kayıplarına neden olabileceğinin altını çizdi.

Kozanoğlu şunları söyledi: “Örnek vermek gerekirse geçtiğimiz yıllarda üzerine düşen su deposunun altında bir vatandaşımız yaşamını kaybetmişti. Su depoları olsun, klimalar olsun, uydu antenleri olsun, bunların binaya bağlantıları paslanmaz çelikten olmalı. Yapıldıktan sonra unutulmamalı, zaman zaman kontrolleri yapılmalı. Depremde, bırakın herhangi bir rüzgarda yerinden çıkmaması gerekir. Binaların dışına takılan bütün bu eklentiler binaya verdikleri yükün haricinde zamanla birlikte yerlerinden kopabilmekte. Dolayısıyla herhangi bir depremde bina yıkılmasa bile üzerindeki sonradan takılan çeşitli parçalar kopup, insanların üzerine düşerek yaralanma ve can kayıplarına neden olabilir.”

Projesiz olarak eklenen her şeyin ölüme neden olabileceğini belirten Kozanoğlu, “Su deposu, klima, çanak anten, asansör boşluğu gibi bu eklentilerin proje merkezli olması elzem ve şarttır” ifadelerini kullandı.