Profesör Azap: Covid-19, 2022’den itibaren mevsimsel hastalık özelliği kazanacak

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Covid-19’un 2022 yılından itibaren mevsimsel hastalık özelliği kazanacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Azap, Trakya Üniversitesi ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği işbirliğinde online olarak düzenlenen 19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi’nde ‘Covid-19’a genel bakış’ konulu sunum yaptı.

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Azap, dünyada kanıtlanmış vaka sayısının 45 milyonu, kayda geçen hayatını kaybeden hasta sayısının da 1 milyon 200 bini geçtiğini anımsattı.

Profesör şöyle devam etti: “Bilimsel çalışmalara göre her kanıtladığımız Covid-19 vakasına karşılık toplumda sekiz-10 vaka var. Salgının ocak ayında başladığını düşünürsek geçen bu 10 ay içerisinde 450 milyon kişinin Covid-19’la karşılaştığını ve enfekte olduğunu söyleyebiliriz. Ölüm sayılarının da bilimsel çalışmalardan yola çıkarak kanıtlanmış sayının iki katı olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani bugün itibariyle yaklaşık 2.5 milyon hastanın Covid-19’a bağlı öldüğünü söyleyebiliriz.”

Kış mevsiminin gelmesiyle Avrupa’da Covid-19’un yeniden tırmanışa geçtiğine, salgın eğrisinin yukarıya doğru ilerlediğini, İtalya ve Japonya gibi ülkelerde yeni rekorlar kırıldığını dile getiren Azap, RNA virüslerinde mutasyonun sıkça karşılaşılan bir durum olduğunu anlattı.

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Azap, “Özellikle hastalığın farklı seyretmesine sebep olacak düzeyde bir mutasyon geçirdiğini söyleyemeyiz” dedi.

Hastalığı geçirenlerin kalıcı bağışıklığı olmadığını ve yeniden hastalanabildiğini ve virüsün griple benzerlik gösterdiğine değinen Azap şunları söyledi: “Bir re-enfeksiyon vakası açıklandı. Artık biz bu virüsle hastalanan kişilerin iyileştikten sonra tekrar virüsle hastalanabildiğini gördük. Aslında bu bizim beklediğimiz bir şeydi. Solunum virüsleri böyledir. Mutasyona uğradıkları için bu hastalığı geçirmiş olmak size belli bir süre bağışıklık sağlar.“

‘Grip gibi’

Fotoğraf: AA

Profesör şöyle devam etti: “Virüsteki mutasyonlar birikip, bağışıklık sisteminizin tanıyamayacağı kadar farklılaştığı zaman tekrar o virüsle hastalanabilirsiniz. Grip gibi. Bu hastalık gribe bu yönüyle çok benziyor. Nasıl her toplumda bir-üç yılda epidemi yapıyorsa, olgu sayılar çok artıyorsa ve hastalanan kişiler bir-üç yılda tekrar hastalanıyorsa corona virüsünde de bu böyle olacak gibi duruyor.”

Covid-19’un ilerleyen dönemde mevsimsel bir özellik taşıyacağına dikkat çeken Azap şöyle konuştu: “2020-2021’de büyük bir salgın geçireceğiz. Yaz ayının pek bir faydası olmayacak. 2022 yılından itibaren hastalık artık mevsimsel bir özellik kazanacak. Yaz aylarında azalan, kış aylarında artan bir seyirle insan hayatında sürekli var olacak gibi duruyor. Salgının başında kendisinden önceki SARS virüsü gibi ortadan kaybolacağına dair umudumuz vardı. Artık bunun böyle olmayacağını çok net olarak biliyoruz. Bu beşinci insan corona virüsü oldu. Önümüzdeki yıllar içerisinde kış aylarında artan yaz aylarında azalan olgu sayılarıyla hep hayatımızın içerisinde olacak gibi duruyor. Hayatımızda hep bu kadar etkili olacak mı sorusu ise aşı ve daha da önemlisi etkili tedavisinin bulunup bulunmamasına bağlı.”

‘Hep var olacak’

Grip aşısına benzer etkinliği olan bir aşı bulunması halinde sosyal yaşantıda sorun yaratmayacak bir hal alacağının altını çizen Azap şu ifadeleri kullandı: “Ama hep var olacak, tıpkı grip gibi. Bildiğiniz gibi her yıl gripten 400-600 bin kişi dünya genelinde hayatını kaybediyor. Bu virüs de böyle bir mevsimsel solunum yolu enfeksiyonuna dönüşecek. Aşı ve ilaç bulunduğu zaman da sosyal yaşamdaki etkileri azalacak gibi duruyor.”