Profesör Arslan: Kurban Bayramı’nda İstanbul’da 1 milyon kişi ‘corona’ riski altında

Veteriner Hekimler Odası’nın hesaplamasına göre Kurban Bayramı sırasında İstanbul’da 1 milyon kişi corona virüsü bulaşma riski altında.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Fulya Soybaş’a konuşan İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, ‘corona’ sebebiyle bu yıl Kurban Bayramı’nda daha çok önlem alınması gerektiğini belirterek 20 gün boyunca yaşanacak insan trafiğine dikkat çekti.

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‘Kurbanı vekaletle kestirelim’

Arslan şu ifadeleri kullandı: “16 Temmuz itibariyle kurbanlıklar pazara inmeye başlayacak. Kars’tan tutun da Ağrı, Erzurum gibi birçok bölgeden İstanbul’a araçlarla hayvanlar ve sahipleri gelecek. Bu başlı başına bir risk. Oysa kurban nerede kesilirse kesilsin kurbandır. Gelin riske girmeyelim. Kurbanımızı büyükşehirlere getirilmeden vekalet ile oldukları yerde kestirelim.”

Resmi kayıtlara göre geçtiğimiz yıl İstanbul’da yaklaşık 150 bin, Türkiye genelinde ise 3.5 milyon kurban kesildiğini belirten Prof. Dr. Arslan, “Bir bu kadar da sokak ortasında yapılan kaçak kesim var. Bunlar nasıl denetlenecek? Her kurbanın satışı, kesimi ve dağıtımı ile aile bireylerinin teması da düşünülürse yaklaşık 1 milyon kişi bulaş açısından risk altında olabilir” dedi.

Kurbanlar satışa çıktığı andan itibaren, 15 gün boyunca, satış alanlarına binlerce kişinin adeta hücum edeceğini söyleyen Arslan, “Satış ve kesim yerlerindeki kapasite de yarı yarıya düşürülmeli” diye konuştu.

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‘Kesim üç güne yayılmalı’

Prof. Dr. Arslan’ın riski en aza düşürmek için sosyal mesafe, maske takmak gibi bilinen önlemlerin dışında önerileri şöyle: “Pazarda hayvanı beğendiniz ve aldınız diyelim. Hayvanın kulağındaki küpeye bakarak kesim için anında randevu verilmeli. Yani hayvan pazardan hiç çıkmamalı. Herkes kurbanı ilk gün kesilsin istiyor. Oysa kesim üç güne yayılmalı ki insan trafiği azalsın. Hayvanı kesmeden ve kestikten sonra veteriner hekim muayenesi yapılmalı.”

‘Endişeliyim’

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kurban Bayramı’nda hareketlilik en üst seviyeye çıkacağı için hayli endişeli. Kurban’ın Ramazan Bayramı’na göre hayli farklı geçeceğini belirterek şunları söyledi: “Geçtiğimiz bayram namaz kılınmamıştı, bu bayram kılınacak. Yine geçen bayramda sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı, bu bayram ise şimdilik öyle bir yasak öngörülmüyor. Bu da aile arası kalabalıklaşmanın yaşanacağı anlamına geliyor ki buna bir de kurban kesimi telaşını ekleyin. Neden endişeli olduğumu anlarsınız. Umarım yaşanmaz ama bayram sonrası gelecek rakamlardan endişeliyim.”