Profesör: Altın işleminden kambiyo vergisi alınması kanuna aykırı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi maliye bölümü öğretim üyesi Prof. Semih Öz, bankalarda açılan altın hesapları için fiziki olmayan altın alımında satış tutarı üzerinden kambiyo işlem vergisi kesilmesinin kanuna aykırı olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre Öz altın alım satımının döviz işlemi gibi kabul edilip vergi getirilmesinin yasaya aykırı ‘hukuksuz idari işlem’ olduğu belirtti.

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Geçen hafta sonu yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla fiziki olmayan altın ve döviz alımında Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) beş katına çıkarılmıştı.

Profesör Öz, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar’da, kambiyo kelimesinin dövizle eş anlamlı kullanıldığını ve “Döviz efektif dahil yabancı parayla ödemeyi sağlayan her nev’i hesap, belge ve vasıtaları” diye tanımlandığını belirtti. Öz bu tanımda ‘altın’ ile ilgili bir tarifin yer almadığını söyledi.

Öz, bankaların fiziki teslimat olmaksızın yapılan altın satış işlemlerinde kendi lehlerine kalan para üzerinden BSMV hesaplayabileceğini, ancak satış ya da alış tutarının tamamı üzerinden BSMV hesaplanmasının istenmesinin yanlış olduğunu ifade etti.

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Öz, alım ve satım işlerinde ayrı ayrı uygulanacak toplam yüzde 2 oranındaki verginin, Türkiye’ye sermaye akışını olumsuz etkileyebileceği ve işlemlerin kayıt dışına çıkmasına yol açabileceğini savundu.