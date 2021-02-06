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Yaramazlara biraz batar!

Profesör Akdeniz: Boğaziçi’ndeki iki yeni fakülte ‘Truva atı’ görevi görecek

Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kararıyla Boğaziçi Üniversite’sinde kurulan iletişim ve hukuk fakültelerinin ana amacının ‘Truva atı görevi yapmak’ olacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

2015 seçimleri için İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş olan Prof. Dr. Melih Bulu’nun Erdoğan imzalı kararnameyle Boğaziçi’ne rektör atanması, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ protestoları başlamıştı. Öte yandan, Bulu’nun yardımcılık, danışmanlık gibi pozisyonlara getirmek istediği akademisyenler görevi kabul etmemişti.

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Profesör Akdeniz, Twitter’daki paylaşımında dile getirdiği ‘Truva atı’ benzetmesini şöyle detaylandırdı: “Rektörü meşru kılmak için gerekli kadrolar bu fakülteler üzerinden verilecek. Gelecek yeni isimler, rektör yardımcılığı ve vekaleten ‘görevini ihmal eden’ fakülte dekanlarının da yerine atanacak.”

Akdeniz, yeni fakültelerin ana amacının ‘eğitim planlaması’ olmayacağını, buralara en erken 2022-23 akademik yılında öğrenci alınabileceğini, bu nedenle ana amacın ‘yeni rektör çevresinde kadrolaşmanın sağlanması’ olacağını savundu.

Fakültelerin cumhurbaşkanı kararıyla kurulmasını “Damdan düşmüş bir düğün hediyesine maalesef çok benziyor” ifadesiyle değerlendiren profesör, bunu şöyle açtı: “Boğaziçi Senatosu bu fakültelerin açılması için geçmişte karar aldı mı? Senato kararı olmadan YÖK’ün kapısını çalamazsınız. Bu ancak uzun bir sürecin sonunda ortaya çıkabilirken, damdan düşmüş bir düğün hediyesine maalesef çok benziyor.

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Senatonun yer, mekan, bina, yatakhane, öğrenci sayısı, eğitim planı, eğitim dili ve ilgili gerekli kadroları değerlendirmeden böyle bir başvuruya imza atması kesinlikle mümkün değil. Varsa bu yönde bir değerlendirme ve karar, zaten yakında ortaya çıkar.”

Resmi Gazete’deki kararda, Erdoğan’ın fakülte açma yetkisini 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddelerine dayandırdığı belirtilmişti.

Profesör Akdeniz, bunu şöyle yorumladı: “2809 sayılı Kanun’da cumhurbaşkanına o kadar geniş yetki verilmiş ki yarın ODTÜ’de tıp fakültesi açabilir, Boğaziçi’nin tüm fakültelerini kapatabilir, geriye sadece iletişim ve hukuk fakültelerini bırakabilir. Yetkiyi almış ve kullanıyor.”

Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi’ne iki yeni fakülte: İletişim ve hukuk

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