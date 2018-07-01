Prof. Yılmaz Esmer: Türkiye sosyolojisinde değişiklik yok, seçim kimlikler üzerinden

Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Esmer, seçimi değerlendirdi: “Bu seçim, Türkiye sosyolojisinde fazla bir değişiklik olmadığını gösteriyor. Türkiye’de artık seçimler çok büyük ölçüde kimlikler üzerinden yapılıyor.”

Esmer, Habertürk’ten Kübra Par’a konuştu.

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Sözlerine “Bu seçim, Türkiye sosyolojisinde fazla bir değişiklik olmadığını gösteriyor. 7 Haziran seçimlerinden sonra 1 Kasım’da biraz iniş-çıkışlar oldu. Ama bu seçimde de hemen hemen aynı sonucu aldık. Türkiye’de artık seçimler çok büyük ölçüde kimlikler üzerinden yapılıyor. Soğan 3 lira değil de 5 lira olsa bile seçmen oyunu değiştirmez” diyerek başlayan Esmer, ‘çok travmatik’ bir değişim olmadıkça seçmen davranışının kolay değişmediğini söyledi.

‘2001 krizi’nin travmatik olduğunu ve ilk kez ‘beyaz yakalılar’ın işsiz kaldığını belirten Esmer, AKP’nin oy kaybını da yorumladı.

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Esmer şöyle devam etti: “Belli ki MHP ile aralarında bir alışveriş oldu. Yaygın olarak yapılan, ‘7 Haziran seçimlerinden sonra AKP ciddi bir milliyetçi dönüş yaptı’ yorumuna katılıyorum. Çözüm sürecini bitirdi, söylemleri ve politikası tamamen değişti. Bu da MHP’ye yakın geldi. Onun için de 1 Kasım seçimlerinde MHP’den AKP’ye 6 puan gitti. Şimdi MHP bu oyları geri aldı. Çünkü onlar da yüzde 10’u geçtiler.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimden galip ayrılmasını “Ciddi bir şekilde kişiliğine hayran olunmasına bağlıyorum. Zaten oy vermede de herhangi bir kararda da duygusal faktörler en önde gelir” diyerek açıklayan Esmer, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin aldığı oy oranını da yorumladı: “Kısıtlar var. Ne yaparsanız yapın, öteki kimliklerdeki kısıtları da tamamen silemezsiniz. Ama Muharrem İnce seçmenle olan bu bağı beklenenin ötesinde kurdu. Bu yüzde 50 alması için asla yeterli olamazdı, kim çıkarsa çıksın olamazdı. Olmaz, 49 günde her şeyi değiştiremezsiniz.”