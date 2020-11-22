Prof. Tezer: Maske yüzde 100 korumaz, mesafe kuralına uymak şart

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, “Maske bizi yüzde 100 korumaz. Mesafe kuralına uymazsak ve bu süre 15 dakikadan uzun sürer ise her iki tarafta maske olsa da yine bulaştırıcılık kaçınılmaz olacak” diyerek toplumu uyardı.

Fotoğraf: Reuters

Gazi Üniversitesi çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı Tezerm askelerin ucuzlaması ve üretiminin artmasının sevindirici olduğunu belirterek şunları söyledi: “Ancak dikkat etmemiz gerekiyor; çünkü her tıbbi maske bizi korumaz. Üç tabakalı olması da her zaman bizi korumaz. Çünkü her iki katmanın dış katmanında aslında normal bir bez yapı var. İçerisinde de filtre gören ortada bir yapı var. Bu filtre gören yapı yok ise ya da işlevini görecek şekilde yapılmamış ise koruyuculuğu azalacaktır, sizi korumayacaktır.

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Sonuç itibarıyla maske bizi yüzde 100 korumaz. Sohbetlerimize devam edersek, mesafe kuralına uymazsak ve bu süre 15 dakikadan uzun sürer ise her iki tarafta da maske olsa yine bulaştırıcılık kaçınılmaz olacak. Maske tek başına yeterli değil mesafe ve hijyen kuralları da devreye giriyor. Bunları da uygulamak gerekiyor.”

‘Makasla kesip kontrol edebilirler’

Tezer, maske alırken bir tanesini makasla ortadan kesip, ortadaki filtre görevi gören katmanı değerlendirilmesini önererek şöyle devam etti: “Kolayca yırtılabiliyor mu, o filtre yapısı nasıl, bunu değerlendirebilirler. Eğer ki filtre yapısı iyi olan bir maskeyse zaten yırtılma gerçekleşmeyecektir. İki bezin ortasında olan kısma bakabilir, maskemizin kalitesini kendimiz değerlendirebiliriz.”

Bir maskenin üç-dört saat kullanılabileceğine, tek kullanımlık olduğuna da dikkat çeken Tezer, “Kirlendiğinde ya da ıslandığında atacaksınız. Üç gün boyunca aynı maskeyi takan, evde kenara koyup, ertesi gün tekrar takan insanlar olduğunu duyuyoruz. Böyle bir şey yok” dedi.

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‘Ateş ölçümüyle yüzde 30’unu yakalayabilirsiniz’

Birçok alanda zorunlu kılınan Hayat Eve Sığar (HES) kodu ve ateş ölçümlerine de değinen Tezer şu ifadeleri kullandı:

“HES kodunun çok faydasını gördük; ama burada asıl önemli olan vatandaşların kurallara dikkat etmesi. (…) Ateşe bakmak yüzde 100 virüsü tespit edemeyecektir. Ama edemese de en azından yüzde 30’luk bir kısmı yakalayabilirsiniz. Yani 100 kişiden 30 kişiyi yakalayabilirsiniz. Bu az bir rakam değil. Burada vatandaşlara iş düşüyor. Çocuklar için özellikle ya da insanların kendinin ateşini evde ölçmesi eğer ki ateşi varsa hiç sokağa çıkmaması bizim istediğimiz hep baştan beri söylediğimiz uygulama. “