Prof. Taşçıoğlu, Türkiye’nin dört bir yanından saygı duruşuyla uğurlandı

Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu, bugün defnedildi. Yurdun dört bir yanından sağlık çalışanları, Taşçıoğlu için kurumlarında saygı duruşunda bulundu.

Fotoğraf: Türk Tabipleri Birliği

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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67 yaşındaki profesör için bugün İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Nakkaştepe Mezarlığı’nda, maske takılarak ve sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, doktorun oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Defin işlemleri özel kıyafet giyen görevliler tarafından yapıldı.

Onur Taşçıoğlu, kaşkol takmasıyla bilinen babasının mezarına, cenaze töreninde taktığı kaşkolunu bağladı.

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Yurt çapında anma

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için meslektaşları, öğrencileri ve hastane çalışanları, bugün yurdun birçok noktasında saygı duruşunda bulundu. Çapa’daki hastanenin önünde de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İstanbul Tıp Fakültesindeki, hocamızın mekanındaki saygı duruşu.

Bütün kattıkların için teşekkürler Cemil Hoca..#CemilTascioglu hocamıza saygı ve özlemle.. pic.twitter.com/B4qiFGQLGp — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020

Rize'de hekimler ve sağlık çalışanları hemşehrileri Cemil hoca'yı unutmadı.#CemilTascioglu Rize'nin yetiştirdiği değerli bilim insanıdır. pic.twitter.com/yb4ruBmPlW — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020