Prof. Şengör yeni bir ‘atışma’nın fitilini ateşledi: ‘Fatih’in Müslümanlığı tartışılıyor’

Prof. Dr. Celal Şengör’ün “Fatih’in Müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine ‘Ben Muhammed’in dediklerine inanmıyorum’ demiş” sözleri yeni bir polemik başlattı.

Bilim tarihiyle de ilgilinen deprem uzmanı Prof. Dr. Celal Şengör, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu ‘Haftasonu’ programında soruları yanıtladı.

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Şengör, Osmanlı’nın ‘cihan imparatorluğu’ olarak anılmasına karşı çıkarken şöyle dedi: “Fatih’in Müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine ‘Ben Muhammed’in dediklerine inanmıyorum’ demiş. Bunu söyleyen Bayazed’in (Fatih Sultan Mehmet’in oğlu) kendisi.”

Tepki geldi

Anadolu Ajansı, Şengör’ün açıklamalarıyla ilgili tepkileri yansıtan bir haber derledi.

AA’ya konuşan Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “Bunun deli saçmalığından öteye giden bir yanı yoktur, asla doğru bir şey değildir, konuşmaya bile gerek yoktur ama kamuoyunu meşgul ettiği için açıklamalar yapıyoruz. Şengör’ün iddiasına göre Hristiyan olan bu padişahın ömrü, Hristiyanlığa zarar vermekle geçmiş. Yani aslında Hristiyanlığı yeryüzünden kazıyan bir adam. Bundan daha büyük bir saçmalık olabilir mi?” dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise Şengör’ün jeolog olduğuna dikkat çekerek,“Ben jeolojik etüt yapıyor muyum? Celal Hoca da kendi işini yapsın. Tarihi tarihçiler yazar” dedi.