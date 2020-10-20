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Yaramazlara biraz batar!

Prof. Şen: Yağışlar İstanbul barajlarındaki doluluk oranına olumlu etki etmedi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk seviyesi 15 günde yüzde 35.36’dan 32.03’e kadar geriledi.

Son haftalarda yağan şiddetli yağışların doluluk oranına etki etmediğini belirten İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, “Çünkü o yağışlar sağanak yağışlardı ve yüzeysel akışla akıp gitti” dedi.

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Fotoğraf: DHA

Kış aylarında yağacak yağışların barajlar için önemli olduğunu vurgulayan Şen şunları söyledi: “Türkiye’de içme suyu açısından en önemli şey yaz aylarındaki yağış değil, kış aylarındaki yağıştır. Su yılı bizde 1 Ekim’de başlar. 1 Ekim’den 1 Ekim’e kadar bilançoyu değerlendiririz. Kış aylarında gök gürültülü şimşekli yağışların olmaması gerekiyor. Yağmurun yavaş yavaş yağması gerekiyor. Yağışın bir anda yere düşüp yüzeysel akışlarla denize gitmemesi lazım. Yavaş yağması lazım ki toprak çekecek, dolayısıyla göller ve içme suyundaki havzalar dolacak. Böyle bardaktan boşalırcasına yağdığı zaman denizlere gidiyor, yer altı kaynaklarına ulaşmıyor.

Sanıyorum ki yüzde 35 civarında doluluk oranı. Burada büyük göllere bakmamız lazım. Yani Darlık, Terkos, Küçükçekmece’deki doluluğa bakmak lazım. Ufak barajlara bakarak doluluk oranı çıkarmak yanıltır.”

‘5 milyona yeter’

“Bu yılın analizlerini yaptığıklarında yağışların düşük geçeceğini görüyoruz” diyen Şen, İstanbul’daki barajların şu anda sadece 5 milyonluk nüfusa yetebileceğini söyledi.

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10 yılın en düşük ikinci seviyesi

İstanbul’un barajlarında 278.24 milyon metre küp su kalırken, bu son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi olarak istatistiklerde yerini aldı. 2014 yılında yaşanan kuraklığın ardından 20 Ekim itibariyle barajlardaki su seviyesi 186 milyon metre küpe kadar gerilemişti. Ancak daha sonra yağışların artmasıyla birlikte 2015 yılında 576 milyon metre küpe kadar yükselmişti.

İstanbul’a günde 3 milyon metre küp temiz su veriliyor. Bu veriye göre İstanbul’un barajlarında şu anda yaklaşık 90 günlük su kalmış durumda. Ancak baraj göllerinin dibinde kalan suyun kullanılamadığı düşünüldüğünde aslında çok daha az gün kalmış olabilir.

İstanbul’un barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları

Ömerli barajı doluluk oranı                   yüzde 45.70

Papuçdere barajı doluluk oranı            yüzde 08.27

Sazlıdere barayı doluluk oranı             yüzde 07.70

Büyükçekmece barajı doluluk oranı     yüzde 17.27

Alibeyköy barajı doluluk oranı               yüzde 22.07

Terkos  barajı doluluk oranı                  yüzde  33.17

Kazandere barajı doluluk oranı             yüzde 05.14

Elmalı barajı doluluk oranı                    yüzde 29.18

Darlık barajı doluluk oranı                     yüzde 62.45

Istırancalar baraj gölü doluluk oranı      yüzde 17.89

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