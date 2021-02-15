Prof. Şen: Kar yağışının çarşamba akşamı Türkiye’yi terk etmesi bekleniyor

Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışının çarşamba akşamı Türkiye’yi terk edeceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Türkiye’de kar yağışının cumartesi akşamı başladığını anımsatan Şen, yağışların bugünden itibaren doğuya kayacağını söyleyerek şöyle devam etti: “Bugün kıyı Ege’de kar yağışı kesiliyor. Ama doğuda da kar yağışı etkili olmayacak. Şu anda Doğu Karadeniz’de yağmur var. Kar yağışının çarşamba akşamı Türkiye’yi terk etmesi bekleniyor. Perşembe günü Türkiye’de kar beklenmiyor.

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Zirai don tehlikesi

Ayrıca kıyı Ege’de ve Batı Akdeniz Bölgesi’nde bugün ve yarın zirai don tehlikesi baş gösterebilir. Perşembe ve cuma günü de Çukurova Bölgesi’nde zirai don tehlikesi olabilir.”

Yağışla sıcaklıkların çok düşmediğini belirten Şen, “Bundan dolayı da kar pek çok yerde tutmadı. Ama bugün ve yarın karın yerde tutma ihtimali sıcaklıklar düşerse var” ifadelerini kullandı.

‘Su sorununa aşı gibi geldi’

Kar yağışının İstanbul’un barajları için çok faydalı olduğunun altını çizen Şen şunları söyledi: “Kar yağışı İstanbul’un su sorununa aşı gibi geldi. Kar yağışı yavaş yavaş toprağı çektiği için yer altı sularına gitme ihtimali daha fazla. İstanbul Darlık ve Ömerli civarına bugün ve yarın biraz daha kar yağacak. Son kar yağışıyla beraber İstanbul’un barajlarındaki su oranı yüzde 50’yi geçebilir.”