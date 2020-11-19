Prof. Özlü: ‘Çayı koy geliyoruz’, ‘Maç izleyelim’ dersek tedbirler baypas olur

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, ev içi bulaş tehlikesine dikkat çekerek, “Çayı koy geliyoruz”, “Maç var birlikte izleyelim” gibi söylemlerle bir araya gelindiği takdirde alınan tedbirlerin baypas edilmiş olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Fotoğraf: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Özlü, Youtube ve Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımda, tedbirlerin yeterli olup olmayacağının merak edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Umarım yeterli olur. Bu biraz bize de bağlı. Sadece idari tedbirler ile bir pandemiyi durdurmak mümkün olmaz. Toplumun da katılması, destek vermesi lazım.”

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Her alanın denetlenemeyeceğini anımsatan Özlü şöyle devam etti: “Kamusal alanları denetleyeceğiz. Mesela sokağa çıkma yasağında birisi bu yasağı ihlal ederse yaptırımlara maruz kalacak. Yasağın uygulanacağı diğer alanlar ile ilgili denetim, yaptırımlar uygulanacak; bunlarda sorun olmaz. Ama bulaşma sadece buralarda olmuyor. Ev içi buluşmalar, ev içi toplanmalar buralar Türkiye’de bulaşmanın olduğu sıcak alanlar.“

‘Aile içi bulaş fazla’

“Aile içi bulaşlar Türkiye’de çok fazla. Diyelim ki hafta sonu insanlar hava karardığında sosyalleşmek için restoranlara, kafelere, sinemalara gidiyorlardı. Ya da eş-dost buluşup keyifli vakit geçiriyorlardı. Şimdi çıkamayacaklar evden. Şimdi evde kalınca da birbirlerini evlere davet edebilirler, bir arada olmak isteyebilirler. Özellikle aynı apartmanda, aynı sitede oturanlar ya da mahallede yakın oturanlar bir araya gelmek isteyebilirler. ‘Çay demledim gelin, birlikte çay içelim’, ‘Çayı koy geliyoruz’, ‘Maç var birlikte maç izleyelim’, ‘Yaş günü yaptık, gelin pasta keselim’ bu tür davetler, bir araya gelmeler olursa alınan tedbirler baypas edilmiş olur, kısa devre olur.”

Tedbirlerin amacının kalabalıklaşmayı, karşılaşmayı, bulaşı azaltmak olduğuna dikkat çeken Özlü, “Dolayısıyla evde oturmalıyız, eve de kimseyi almamalıyız. Bunu yapmazsak bizi zora sokacak, canımızı yakacak radikal kararlara, yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz” dedi.

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‘Bıçak kemiğe dayandı’

Özlü sözlerini şöyle tamamladı: “Bıçak kemiğe dayandı. Bundan sonra bir şey yokmuş gibi davranmaya devam edersek giderek kapanacağız. Daha sert, daha radikal yasaklar gelecek, o da hepimizi zora sokacak. Artık bunu hep birlikte içselleştirmeliyiz, virüsle yaşamayı öğrenmeliyiz.”