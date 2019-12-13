Prof. Kadıoğlu’ndan ‘Karadenizlilere müjde’: İklim değişikliğiyle insan burnu küçülecek

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, küresel iklim değişikliği nedeniyle sıcaklık arttıkça insan burnunun da küçüleceğini belirterek “O yüzden Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak” dedi.

Fotoğraf: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), Trabzon Barosu ve Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi’nce ‘İklim değişikliğinin Doğu Karadeniz ve tarıma etkisi’ konulu panelde konuşan Kadıoğlu, küresel iklim değişikliği çevre felaketleri yaratmasının yanında; insan fizyolojisini de etkileyeceğini belirtti.

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“Karadenizlilerin burnunun uzun olması, bölgenin soğuk ve nemli olmasından kaynaklanıyor” diyerek burnun görevinin dışarıdaki havayı akciğere uyarlamak olduğunu belirten Kadıoğlu şöyle devam etti: “Nemine, soğukluğuna göre belli bir uzunlukta olması gerekiyor. Hava sıcaklığı arttıkça bu uzunluk da düşecek. Aynı Afrika’da olduğu gibi. Afrika’ya gittikçe insanların burnu küçülür. Çünkü dışarıdaki hava sıcaklığı, vücut sıcaklığına çok yakın. Havayı alıp fazla ısıtmayı gerektirmiyor. O yüzden Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak.”