Prof. Kadıoğlu, Bakan Eroğlu’yla hemfikir: Abartmayın, sonra fırçayı yiyen ben oluyorum!

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Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Twitter’da sıcak hava dalgasıyla ilgili yaptığı bir yorumun haber yapılmasıyla Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun tepki göstermesine hak verdi: “Sanki basına demeç vermişim gibi alınıp, allanıp pullanıyor. Sonra da fırçayı yiyen ben oluyorum!”

Mikdat Kadıoğlu, Twitter hesabından bu hafta geleceği belirtilen sıcak hava dalgasını duyurmuş, “Mümkün olsa 30 Temmuz’dan önce İstanbul’u terk edip kuzeye kaçar ve bir hafta dönmezdim. Sıcak hava dalgası, hem de çok kuvvetlisi geliyor” yazmıştı.

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Peş peşe gelen sağanak ve sellerle internet medyasında meteoroloji haberlerine ilgi artınca, Kadıoğlu’nun bu paylaşımı da haberlere yansımış, ‘cehennem’, ‘Sıcak geliyor kaçın’, ‘İstanbul’u terk edin’ gibi başlıklarla servis edilmişti.

Bakan ‘dur’ demişti’

Eroğlu, dün Kadıoğlu’nun açıklamalarına tepki gösterip, ‘İstanbul’la ilgili büyük felaket olacakmış havası estirildiğini’ belirtip, şunları söylemişti: “Lütfen şimdi bizi dikkate alın, birkaç gazetede gördüm. Efendim ‘İstanbullular Ağustos ayının başında şehri terk etsin.’ Yok öyle bir şey kardeşim işi abartmaya gerek yok. İlim adamı iddia etmez ispat eder. Bakın bunu özetle söylüyorum, üzülüyorum bazen insanlar ‘şöyle olacak böyle olacak’ diyor. Şimdi bakın şu anda İstanbul ile alakalı sanki arkadaşlar çok büyük bir felaket olacakmış gibi bir takım havalar estiriliyor. Biz 30 Temmuz’da İstanbul’da 30 derece tahmin ediyoruz ama geçmişte 37.4’e kadar çıkmış. Yani geçmişte daha yüksek değerlere ulaşmış yani çok büyük bir felaket olacakmış gibi sunmanın bir manası yok.”

‘Sonra fırçayı yiyen ben oluyorum’

Kadıoğlu, Eroğlu’nun bu çıkışına hak verirken, kişisel Twitter hesabında yazdıklarının haber yapılmasına da tepki gösterdi.

Bakan Bey basının benim mesajı abarttığını ve felaket tellallığı yaptığını çok iyi biliyor. Söylediklerinden ben alınmadım, ayrıca haklı da. https://t.co/Ij38VCPzkw — Mikdatca (@Mikdatca) July 30, 2017

Kişisel hesabında yorum yapmaktan çekinir hale geldiğini söyleyen Kadıoğlu, basına demeç vermediğinin altını çizdi:“Bakan Bey haklı. Abartmayın… Ben ‘Sıcaktan kaçmak lazım’ filan dedim. Basın da ‘felaket’ dedi, köpürttü durdu. Biri de ‘Ne oluyor’ demeliydi. Anlaşılan gazeteci takipçiler olduğu sürece burada duygu, isteklerimizi paylaşıp, istediğimiz gibi sohbet edemeyeceğiz. Sanki demeç verdik! Ben de Twitter’a bir şey yazmaya korkuyorum. Sanki basına demeç vermişim gibi alınıp, allanıp pullanıyor. Sonra da fırçayı yiyen ben oluyorum! Bakan Bey, basının, benim mesajı abarttığını ve felaket tellallığı yaptığını çok iyi biliyor. Söylediklerinden ben alınmadım, ayrıca haklı da. Ben basına bu konuda herhangi bir demeç vermedim. Bakan Beye bunu söylerim bir ara…”