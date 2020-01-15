Seçmen haritası çıkaran profesör: Yeni kurulacak parti ‘merkez’e hitap etmeli

EMİN ARSLAN

Kadir Has Üniversitesi’nin yaptığı ‘Türkiye Eğilimleri’ araştırmasının haritasını çıkaran Prof. Dr. Murat Güvenç, seçmenlerin ‘merkez’de toplandığını ve yeni kurulacak partilerin bu kesime yönelik söylem geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Güvenç, araştırmadaki soruları cevaplayan bin kişiyi bir nokta olarak ‘sosyal ve siyasal eğilimler’ başlığında yapay zeka yardımıyla haritaya yerleştirmesi sonucu ortaya çıkan durumun geçen yıllardan farklı olduğunu belirtti.

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Buna göre geçen yıllarda ‘merkez’ bölgesi boş kalırken, 2019 araştırmasının sonuçlarına göre ‘yığılma’ var.

Güvenç’in belirttiği bir diğer nokta ise ‘kararsızlar’ın üç farklı gruba ayrılmış olması. Geçmiş yılların sonuçlarına göre ‘kararsızlar’ tek bir grup olarak belirir ve diğer partiler tek bir söylem geliştirerek bu grubu kazanmak isterken, son sonuçlara göre herhangi bir partinin tek bir söylem geliştirerek bütün kararsızların oyunu kazanması olanaksız.

İlk ‘kararsız’lar grubu Ankara’da CHP’ye yönelen MHP kökenliler. İkinci ve üçüncü ‘kararsız’lar grubu ‘AKP’ye mesafeli muhafazakar’ kesimden. Güvenç, ikinci ve üçüncü ‘kararsız’lar grubunun ‘bir alternatif çıkmadıkça sandıkta kerhen AKP’ye oy verebilecek’ eğilim taşıdığını belirtti.

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Güvenç, bütün kararsızların toplam oy oranının yüzde 10 civarında olduğunu söyledi.

‘Türkiye Eğilimleri’ çalışmasında Türkiye’de yeni bir siyasi partiye ihtiyaç olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 18.7 çıkmıştı. Olası bir yeni partinin siyasi yelpazedeki yerinin yüzde 56.1’le ‘merkez’ olması gerektiği belirtilmişti.