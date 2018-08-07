Prof. Gürsel: Bu ortamda bizzat Erdoğan çıkıp ekonomi politikasını anlatmalı

Ekonomist Seyfettin Gürsel, ekonomiye ilişkin büyük belirsizlik ve güvensizlik olduğunu dile getirerek, “Orta Vadeli Program beklenemez. Bu ortamda (Hazine ve Maliye Bakanı) Berat Albayrak’ın değil, bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün yarın çıkıp nasıl bir ekonomi politikası izleyeceğini herkese anlatması lazım” dedi.

DW Türkçe’den Aram Ekin Duran’a konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, ”Hükümetin nasıl bir para politikası izleyeceğine ilişkin büyük bir güvensizlik ve belirsizlik var. Seçimler bitmiş olsa da, yeni ekonomi yönetimi açıklanmış olsa da bu güvensizlik giderilemedi’‘ dedi.

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100 günlük program

Erdoğan’ın 100 günlük programının içeriğinin de piyasalar açısından endişeleri artırdığına işaret eden Prof. Gürsel, ”Açıklanan programın Türkiye’nin bugün yaşamakta olduğu sorunlarla hiçbir ilgisi yok. Zaten yapısal olarak dış açığı olan bir ülke, bu kadar proje için parayı nereden bulacak diye ekonomik aktörler daha da endişeleniyor” diye konuştu.

400 projeden oluşan ‘100 günlük eylem planı’nı açıklayanErdoğan, “Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Hiç endişe etmeyin, biz bu savaştan da galip çıkacağız” deyip eklemişti: “Milletime diyorum ki, yastık altından gelin dövizlerini çıkartın. Dolarlarınızı avrolarınızı çıkartın, altınlarınızı çıkartın. Gelin bunları TL’ye nakde dönüştürün.”

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‘Orta Vadeli Program beklenemez’

Gürsel bu süreçte dış politikada yaşanan en ufak bir sarsıntının kurlar ve enflasyon üzerinde çok ağır tahribatlar yarattığını ifade etti.

Amerikalı pastör Andrew Brunson’ın serbest bırakılmayıp ev hapsine alınması üzerine, ABD’nin Türkiye’ye yaptırımlar uygulayacağını açıklamasıyla yükselişe geçen dolar/lira kuru, uluslararası piyasalarda dün gece 5.41 ile tarihi zirvesini görmüştü.

Ekonomi profesörü şöyle devam etti: ”İşim temelinde iktidarın mali politikalarının hala netleşmemesi ve Merkez Bankası’na olan güvenin tamamen kaybolmuş olması var. Artık ağustos sonunda ya da eylül başında açıklanacak Orta Vadeli Program beklenemez. Bu ortamda Albayrak’ın değil, bizzat Erdoğan’ın bugün yarın çıkıp nasıl bir ekonomi politikası izleyeceğini herkese anlatması lazım.”