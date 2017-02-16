Prof. Gözaydın’ı ziyaret eden CHP’li Tanrıkulu: Adaletli bir ülkede yaşama temennisi var

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 51 gündür tutuklu bulunan Prof. Dr. İştar Gözaydın’ın cezaevinde sıklıkla kitap okuduğunu ve adaletli bir ülke temennisinde bulunduğunu söyledi.

Diken’e konuşan Tanrıkulu, Lice davasını takip etmek için geldiği İzmir’de Gözaydın’la da görüştüğünü, Adalet Bakanlığı’na ulaşarak izin yazısı aldığını dile getirdi.

‘Adaletli bir ülkede yaşama temennisi var’

Gözaydın’ın dostlarına ve arkadaşlarına selam gönderdiğini aktaran Tanrıkulu, tutuklu akademisyenin Türkiye’de yurttaşların adaletli bir ülkede yaşama imkânına sahip olma temennisini dile getirdiğini, ‘hukuk devleti ve demokrasi’nin ön planda olduğu bir ülke hayali kurduğunu söyledi.

‘Cezaevinde kitap okuma fırsatı bulmuş’

Gözaydın’ın hala cezaevi koşullarında yaşadığını ve kendisine yönelik özel bir uygulama yapılmadığını belirten CHP’li vekil, “Gözaydın’ın cezaevinde kitap okuma imkanı var. 51 günde 51 kitap okumuş. Cezaevinde daha önce okuma fırsatı bulamadığı kitapları okuyor” diye konuştu.

‘Gözaydın büyük bir hukuksuzluk ve adaletsizlikle karşı karşıya’

Tanrıkulu, Gözaydın’ın tutuklanmasını şu sözlerle değerlendirdi: “Gözaydın büyük bir hukuksuzluk ve adaletsizlikle karşı karşıya. 51 gündür tutuklu. Bahsedilen örgütle organik ve inorganik hiçbir bağı yok.”