Prof. Görür deprem uyarısını yineledi: Kanal İstanbul büyük felakete neden olabilir

Prof. Dr. Naci Görür, Kanal İstanbul’la ilgili deprem uyarısını yineledi: “Büyük felakete neden olabilir. Ayrıntılı jeolojik ve jeofizik çalışma yapmadan Kanala kazma vurmayın.”

Fotoğraf: DHA

Jeoloji profesörü Görür, Kanal İstanbul projesiyle ilgili değerlendirmelerini kişisel Twitter hesabından paylaştı. “Birkaç kez medyada açıkladım ama anlaşıldığından emin değilim. Buradan bir kez daha yetkilileri uyarmak istiyorum” diyen Prof. Dr Görür’ün dikkat çektiği noktalar şöyle:

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“Kanal İstanbul’un K. Çekmece- Marmara arası çok riskli. Buradaki kıtasahanlığı Çekmece gölleri açıklarında çok faylı. Bu faylar KB-GD doğrultusunda. Bu fayların bazılarının canlı olma olasılığı çok fazla. Bunlar çok sığ da değiller, bazı kesitlerde 4-5 km derinlikte. Eldeki sismik kesitlerden tam olarak değerlendirilemiyor. Denizdeki bu fayların Çatalca Fay Zonu ve Çekmece gölleri etrafındaki heyelen sistemlerinin kökleri ile de ilişkileri olabilir. Dolayısıyla Kanalın Marmara ağzı-K. Çekmece arası beklenen 7,2 büyüklüğündeki depremden çok şiddetli etkilenebilir.

Burada kıta sahanlığının parçalanmış olması ve mevcut fayların harekete geçme olasılığı Kanalın bu kısmında şiddeti daha da artırarak büyük bir felakete neden olabilir. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen ama lütfen söz konusu kıta sahanlığında ayrıntılı jeolojik ve jeofizik çalışma yapmadan Kanala kazma vurmayın.”