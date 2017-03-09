Prof. Ercan’dan deprem tahmini: 2030’dan önce olursa 6.5’i geçmez

İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 2030’dan önce Marmara’da bir deprem olması durumunda bunun 6.5 büyüklüğünü geçmeyeceğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin 2030’a kadar 7.2 büyüklüğünde deprem bekledikleri yönündeki demecini yaptığı yazılı açıklamayla değerlendiren Ercan, olası depremle ilgili tarih de verdi: “Kuzey Marmara’da son 2 bin yıldır olan depremler incelendiğinde 6.6 ile 7.2 büyüklüğü arasında bir deprem olma olasılığı yüzde 24’dür. Böyle bir deprem 6.7 büyüklüğünde 1935 yılında Erdek’te olmuştu. Bu büyüklükteki depremler her 104 yılda bir olmaktadır. Buna göre olası dönem sonu 2039-2040’tır.”

Marmara’da 7.2’den büyük bir deprem olma olasılığının yüzde 5 olduğunu belirten Ercan, Gölcük depremiyle büyük bir deprem olasılığının azaldığını belirtti: “Böyle bir depremin 2 bin 500 yılından önce olması şaşırtıcı olur. Ne var ki, Marmara’nın en çok olan depremleri, yüzde 71 olasılıkla; 6.0 ile 6.5 büyüklükleri arasındaki depremleridir ki, bunlar da her 30 yılda bir olmaktadır. Eğer, sayın bakanın sözünü ettiği gibi 2030’dan önce İstanbul’da deprem olacaksa, bunun büyüklüğünün 6.5’u geçmesi beklenmemelidir.”