Prof. Dr. Uyar alarm verdi: Covid-19 yoğun bakımlarının dolmasına az kaldı

Türk Yoğun Bakım Derneği 2’inci Başkanı Prof. Dr. Mehmet Uyar, Covid-19 için oluşturulan yoğun bakımların yüzde 80’inin dolduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

NTV’ye konuşan profesör, Türkiye’nin üçüncü dalganın yükselen ayağında bulunduğunu düşündüğünü belirtti.

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Prof. Dr. Uyar, servis ve yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısının arttığını kaydetti.

Profesör, şöyle devam etti: “Covid-19 hastaları için ayrılan yerler yetersiz kalmakta. Covid-19 yoğun bakımları ikinci dalganın sonunda yaklaşık yüzde 40’lara inmişken şu an 80-85 civarında. Tam dolu olmasına az kaldığı için yeni birimler açma çabası var sağlık kuruluşlarında.”

Prof. Dr. Uyar, yoğun bakımdaki yaş ortalamasının düştüğünü belirterek hastalığın daha ağır ve daha uzun seyretme eğilimde olduğunu kaydetti.