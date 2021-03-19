Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’ye Alman liyakat nişanı

Covid-19 aşısı üreten BioNTech’in CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin ve baş tıbbi sorumlusu Dr. Özlem Türeci’ye Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verildi.

Fotoğraf: Reuters

BioNTech’in Pfizer’le birlikte geliştirdiği aşı, dünyada virüse karşı etkili ilk aşı.

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Almanya’nın başkenti Berlin’deki Bellevue Sarayı’nda düzenlenen törene Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de katıldı.

Törende liyakat nişanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’ye takdim edildi.

‘Hikayeniz ilham kaynağı’

Steinmeier, törende aşıyla ilgili şunları söyledi: “Geliştirdiğiniz aşı insanlığa bir hizmettir. Şu anda bu yüzden burada bulunuyoruz. Bu aşı sadece hayat kurtarmıyor, aynı zamanda insanlığın sosyal yaşantısının devamını da kurtarıyor. Sizlerin hikayesi insanlık için en iyi ilham kaynağıdır.”

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‘Hazır olmalıyız’

Şahin, gelecekte insanlığın karşılaşacağı salgınların daha yıkıcı etkisi olabileceğini belirterek hazır olmanın önemini vurguladı.

Profesör, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlaç üreticilerinin ve hükümetlerin amacı, aşı geliştirildikten sonraki üç ay içinde tüm dünyayı aşılayacak üretim kapasitesine sahip olmak gerekir.”

Şahin, mevcut aşı kampanyalarında dünyada birçok ülkeye hala aşı ulaşmadığını belirterek, kamu-özel ortaklığının gerekliliğini vurguladı.