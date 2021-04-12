Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Dört hafta tam kapanma da yetmez

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, birçok uzmanın dile getirdiği dört haftalık tam kapanmanın ‘yangını kontrol altına alabileceğini’ ancak yetmeyeceğini söyledi.

Fotoğraf: REuters

1 Mart’ta 9 bin 891 olarak kayda geçen vaka sayısı, 2 Mart’ta geçilen ‘kontrollü normalleşme’ süreciyle birlikte 56 bine kadar dayanarak kontrolden çıkmıştı. Covid-19 tablosunda dün 50 bin 678 vaka kayda geçti.

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Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere birçok sağlık meslek örgütü ve derneği salgın yönetiminin bilimsel veriler ışığında yapılması ve salgının kontrol altına alınması için tam kapanma önlemine gidilmesi çağrısında bulunmuştu. Son olarak bugün Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) “Bilimin sesine kulak verin” çağrısıyla salgın yönetiminde acilen alınması gereken beş önlemi sıraladı.

Osman Müftüoğlu bugünkü köşesinde tam kapanma konusuna değindi.

Dört haftalık tam bir kapanmanın mevcut yangını kontrol altına almada tam bir ‘itfaiye etkisi‘ sağlayacağının kesin olduğunu belirten Müftüoğlu yazısını şöyle sürdürdü: “Ne var ki 4 hafta süreyle uygulanması zorunlu olan böyle bir tam kapanmanın da bize yetmeyeceğini bilmeli. O dört haftalık tam kapanmadan sonra da en az 3-4 hafta sürecek bir ‘kademeli açılma’ sürecinin de bizi bekleyebileceğini bir kenara not etmeliyiz. Ayrıca içinde bulunduğumuz şartlar ne ‘ekonomik‘ ne de ‘sosyal‘ olarak zaten tam bir kapanmaya imkan vermiyor. Bu nedenle de ‘olmayacak duaya amin demeyi’ bir kenara bırakıp ‘uygulanabilecek çözümler’e bakmamızda fayda var. İşte tam da bu noktada ‘Madem ki tam kapanma olmuyor, bari kapatma sürecini devreye sokalım’ alternatifini tartışmamızda fayda var.“

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Müftüoğlu Ramazan ayı ve onu takip eden bayram süresince etkili ve akılcı bir ‘kapatma’ organizasyonunun bize en uygun çözüm olduğunu belirtti.