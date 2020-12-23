Prof. Dr. Orhan Kural, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Kural, 28 Kasım’da İstanbul’daki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’ne kaldırılmıştı. 70 yaşındaki profesör, 9 Aralık’ta da yoğun bakıma alınmıştı.

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İstanbul’da 1950’de doğan Kural, liseyi Kadıköy Maarif Koleji’nde okumasının ardından 1972’de İTÜ Maden Fakültesi’nden mezun oldu.

Mayıs 1973’te burslu okuduğu New York Columbia Üniversitesi’nden maden yüksek mühendisi, Eylül 1978’de ise ‘doktor’ unvanı aldı. İTÜ’de son dokuz yılı bölüm başkanı olmak üzere 44 yıl hizmet verdi.

Prof. Dr. Kural, çevre bilinciyle ilgili çok sayıda konferans vermesiyle de biliniyordu.