Prof. Dr. Mehmet Ceyhan anlattı: ‘Corona’ testi sayısı neden düştü?

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüsü vakalarının tespit edilmesi için daha fazla test yapılması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bugüne dek 918 bin 885 test yapıldı. Son 24 saatteki test sayısı ise 20 bin 143 oldu. Sayının bir önceki güne nazaran 10 bin düşmesi dikkat çekti.

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Buna göre, 26 Nisan’da 30 bin 177, 25 Nisan’da 38 bin 308, 24 Nisan’da 38 bin 351, 23 Nisan’da 40 bin 962 test yapıldı.

Grafik: Diken

CNN Türk yayınına katılan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan test sayısının neden düştüğünü açıklarken, daha fazla test yapılmasını da istedi.

Profesör şunları söyledi:

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“Neden azaldığı belli. Çünkü kriterleri değiştirmedik. Kimlere test yapacağımız kriterleri aynı. Bir hafta önceyle, iki hafta önceyle aynı… Kimlere test yapıyoruz? Diyoruz ki, ‘Şu, şu belirtileri olan ve aynı zamanda teması olan…’ Ya da üç belirti birden varsa temas aramadan yapıyoruz. Bunu değiştirmediğiniz sürece, size gelen, bu tipteki belirtileri olan kişi sayısı azaldıkça yaptığınız test azalıyor. Halbuki tam tersine kriterleri buna göre ayarlayıp daha fazla gevşeterek, daha fazla insana test yapacak hale getirip test sayısını artırmaya çalışmamız lazım. Çünkü şu dönemde, hele bir de tedbirleri kaldırmayı planladığımız dönemde, test bizim en büyük garantimiz. Eğer bu kriterlerle test yapmaya devam edersek vaka sayısı azaldıkça test 15 bine düşer, 10 bine düşer… Bunu önlemek için Sağlık Bakanlığı’nın yeni vaka tanımını, yani test kriterlerini açıklaması lazım. Örneğin bazı şartları aramadan test yaparsak o zaman test sayısını artırırız.

Şu ana kadar yaptığımız testlerin çok üzerinde test yapmamız lazım. Çünkü artık insanları sokağa çıkaracaksak, bizim çok daha iyi virüs taşıyan insanları bulup izole etmemiz lazım. Kriterlerin değişmesi gerekir dediğim şu… Ateş ya da üst solunum yolu semptomlarından biri… Öksürük ya da nefes darlığı… Bunun yanında herhangi bir vakayla temas öyküsü varsa… O zaman bu temas öyküsü şartını kaldıracağız, ateş veya solunum sistemi belirtilerinden biri varsa diyeceğiz. Dolayısıyla test yapacağımız insan popülasyonu artacak. O zaman 20 bin test yerine, 50 bin, 60 bin test yapacağız. Öbür türlü kendimizi güvende hissedemeyiz. Belirtisiz olan çok sayıda insan var. Biz bunları tespit edemiyoruz. Birinin temaslısı olursa tespit edilebilir.”