Prof. Dr. Kılıçaslan: Veriler İtalya, İspanya gibi olmaya doğru gittiğimizi gösteriyor

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi göğüs hastalıkları uzmanı ve CHP Parti Meclisi üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, corona virüsü konusunda Türkiye’nin başta bazı önlemler aldığını ancak sonra yapılan hatalarla birlikte durumun kontrol altında olduğunu söylemenin çok zor olduğunu söyledi. Kılıçarslan “Türkiye’nin tabii ki İtalya, İspanya gibi olmasını istemeyiz ama şu anki veriler bizi o noktaya doğru gittiğimiz konusunda bizi kuşkulandırıyor, uyarıyor” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Kısa Dalga Podcast’ten Basri Özgür’ün sorularını yanıtlayan Kılıçaslan, özetle şunları söyledi:

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‘İran’a gereken önlem alınmadı‘

“Bence yapılan en önemli eksikliklerden bir tanesi İran meselesi. İran’da bu olay hızlanmaya başladığı andan itibaren, İran konusunda gerekli radikal önlemler alınamadı. Hem uçaklar konusunda hem de daha düne kadar devam eden karasal geçişler yönünden alınamadı. İran’la yakın ilişki içinde olan doğu illerinde hastalananlar hakkında hiçbir bilgi sahibi değiliz. Oradaki hekim arkadaşlar aldığımız bilgilere göre son aylar içinde, kronik yaşlı hastalıklara, koah, kalp hastalarında pnömoniye yani zatürreye bağlı ölümlerin arttığını söylüyor. Tabii ki bunlar hiçbiri test yapılmadığı için biz gerçekten korona mı değil mi bilmiyoruz.”

‘Grev erteleniyor ama önlem alınmıyor‘

“Hastanede sağlık çalışanlarına bile uzun müddet test yapılmadı, bırakın vatandaşı. Çok az test uygulanabildi. Bütün dünya deneyimleri gösteriyor ki, çok sayıda doktor, hemşire, diğer sağlık çalışanları herkes hasta oluyor. Eğer bunu iyi yapamazsak, bunların hastalanması, devre dışı kalmasıyla toplumun daha da çaresiz duruma gitmesi söz konusu olur. Ne yapıp yapıp en ileri koruyucu tedbirleri almamız gerekiyor, bu harcamayı yapmamız gerekiyor toplum olarak, devlet olarak çünkü toplumun sağlığı çok daha büyük tehlikeye girecektir.

Grevi erteliyorsunuz da neden burada tedbir alamıyorsunuz? Evet burada bir tercih söz konusu. İktidar bazı kesimleri fazla rahatsız etmedi, etmek istemedi ama etmek zorunda. Bu doğrudan doğruya halk sağlığını tehdit eden büyük bir olay, tarihsel bir olay.”

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‘Devlet yetkilerini artırıyor‘

“Devlet müdahalesi artıyor, devletin bireyselin her türlü, işte bu kontrol etmek için insanları, Güney Kore’de uygulanan, Çin’de uygulanan politikalar var. Yani karantinada kal, evde kal diyorlar, senin evde kalıp kalmadığını da cep telefonundan izliyorlar ve sana yaptırım yapabiliyorlar. Dolayısıyla bu tip şeyi de artırabilir ve devlet ele geçirdiği bu yetkileri bu kriz gittikten sonra geri verecek mi?”

‘Sosyal medya etkisi‘

“Sendikalar gibi, halkı temsil eden geleneksel yapıların zayıflığı durumunda sosyal medya üzerinden bir muhalefet ve sivil hareket gelişiyor ama buradan eleştiri yapılıyor ve hükümet politikaları buradan etkileniyor. Bunu Türkiye’de de görüyoruz biz.”