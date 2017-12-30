Prof. Dr. Görür, depremden Gemlik’ten fazla etkilenecek altı İstanbul ilçesini açıkladı

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul kıyılarındaki bazı bölgelerin, deprem tehlikesi nedeniyle kıyıdan taşınması planan Bursa’nın Gemlik ilçesi kadar riskli olduğunu söyledi.

Milliyet’ten Tunca Bengin’e konuşan Görür, zemini kötü olan Gemlik için böyle önlemler almanın normal olduğunu, ancak Marmara Denizi çevresinin tümüyle tehditle karşı karşıya bulunduğunu ifade etti.

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Görür, asıl deprem beklenen yerin Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu olduğunu, Gemlik’in Gemlik Marmara’nın güney kolu üzerinde bulunduğunu aktaran profesör, “Yani Gemlik’i doğrudan etkileyecek o güney kol ilk anda kırılacak diye beklemiyoruz ama tabii ki kuzey koldaki bir deprem de Gemlik’i etkileyecektir” dedi.

‘Daha fazla etkilecek’ ilçeler

Görür “Topun ağzındaki yerler nereler?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Deprem beklediğimiz yer İstanbul sahillerine 10-12 kilometre denizin içinden geçen Adalar’ın güneyinden devam edip Tekirdağ çukurluğuna kadar uzanan bölge. O nedenle de İstanbul’da özellikle Avrupa yakasında Çekmece, Avcılar gibi sahile yakın olan yerler Anadolu yakasında da yine Kadıköy, Maltepe, Kartal gibi sahil hattındaki bölgeler ile Adalar’ın bulunduğu kesim Gemlik’ten daha fazla etkilenecek.”

İstanbul’da zemin açısından Gemlik’ten daha kötü yerler olduğunu dile getiren akademisyen, “Bir de İstanbul’un içinde dere yataklarında alüvyonlar üzerine, sahil kesimlerinde dolgu üzerine kurulmuş yerler de var tabii. İstanbul’da mikro bölgelerle zemin çalışması bile doğru dürüst yok. Bir şeyler yapıldı da gereği gibi yapılmadı…” diye konuştu.