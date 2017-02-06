Prof. Dr. Ercan’dan ‘çifte ihtimal’: Ya artçılar sürecek ya da büyük bir deprem olacak

Çanakkale’de meydana gelen depremin artçı sarsıntısının 5.0 büyüklüğünde olmasına dikkat çeken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, iki ihtimalin üzerinde duruyor: “Birinci seçenek yaklaşık bir hafta artçı depremler sürecek ve dinecek. İkinci seçenek ise 6.0- 6.5 büyüklüğünde daha büyük bir deprem olabilir.”

Ayvacık ilçesi açıklarında saat 06.51’de yerin 5,5 kilometre altında Richter ölçeğine göre 5,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremi en büyüğü saat 07.17’de Richter ölçeğine göre 4,2 olmak üzere 58 artçı sarsıntı takip etmişti. AFAD Deprem Dairesine göre Ayvacık ilçesinde yine aynı şiddette saat 13.58’de 5,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Deprem; Çanakkale, İzmir, Aydın ve Bursa’nın kent merkezleri ve çevre ilçelerinde hissedilmişti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği öğretim üyesi Ercan, bölgeyi sekiz aydan bu yana gözlem altına aldıklarını belirtirken şunları söyledi: “Bu sabah ilk olarak 5.5 olarak verilen deprem, daha sonra 5.3 olarak revize edildi. Az önce olan deprem (saat 13.58’deki) ise 5 büyüklüğünde gerçekleşti. Daha büyük depremlerin artçısı 5.0 olabilir, 5.3’lük depremin artçısı 5.0 olmaz. Bu gösteriyor ki buradaki gerginlik yığılımı büyük. Jeofizik bilimcisi olarak artçı depremi olağanüstü karşıladım. Çok ender olur bu durum. Orta bir depremden, sonra büyük bir depremin olması çok düşüktür. Bu durumu kritik hale soktu. Biraz daha çekindim. Umarım daha büyük bir deprem olmaz.”

‘Gelecek bir hafta önemli’

Ercan, gelecek bir haftanın önemli olduğunu altını da çizdi: “Daha büyük bir deprem 6- 6.5 deprem olabilir. Olursa aynı kırık boyunca olur. İyi olasılık daha küçük sarsıntılarla dinip gider. Bu son artçı ile ciddi bir durum gösterdi. Depremi İzmir’de yaşadım. 12 ile 14 saniye sürdü. İzmir’de çok şiddetli hissedildi.”