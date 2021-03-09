Cüceloğlu’nun ölüm nedeni aort yırtılması

1224 gündür tutuklu işadamı Osman Kavala “Diğer siyasi davaları gözlemleyen ve üç yıldan fazla bir süredir giderek kötüleşen adaletsizliğe maruz kalan biri olarak siyaset ile yargı arasındaki ilişkinin geleceği konusunda iyimser olamıyorum” dedi.