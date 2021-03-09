Cüceloğlu’nun ölüm nedeni aort yırtılması

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’nun aort yırtılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
İstanbul başsavcılığının 83 yaşındaki profesörün 17 Şubat’ta Beşiktaş ilçesindeki evinde ölümüne ilişkin soruşturması sürüyor.
AA’nın haberine göre Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın savcılığa sunduğu otopsi raporunda Cüceloğlu’nun kesin ölüm nedeni, ‘aort yırtılmasına bağlı doğal ölüm’ olarak açıklandı.
Şüpheli duruma rastlanmadı
Cüceloğlu’nun eşi Yıldız Cüceloğlu’nun evden çıktığını belirttiği 13.30 ile temizlik görevlisi M.Ç.’nin eve geldiğini söylediği 14.00 saatlerinde evin çevresini gösteren güvenlik kamerası kayıtları da incelendi.
Görüntüler ifadelerle uyumlu çıktı, herhangi bir şüpheliye ve şüpheli bir duruma rastlanmadı.