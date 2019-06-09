Diken

Yaramazlara biraz batar!

Prof. Dr. Cevdet Erdöl: Pedofilik ifadeler kullanan yazarların çocukluk dönemleri bilimsel olarak incelensin

Kitaplarında pedofilik ifadeler barındıran bu ve benzeri yazarların çocukluk dönemlerinin bilimsel olarak irdelenmesi ve incelenmesinin olayın etyolojisi bakımından faydalı olacağını düşünmekteyim.

Aynı zamanda pedofili diyerek tanımladığımız bu gayri ahlaki durumun bir hastalık olarak tanımlanmasının yanında kişilerin iç dünyalarında barındırdıkları sapkınlık ve caniliğin bir sonucu olabileceği gerçeği göz ardı edilmemelidir.

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Unutmayalım ki çocuğunu koruyabilen toplumlar sağlıklı yetişkinlere kavuşabilirler!

Merak ediyorum;

Ülkemizde ve dünyada çocuk gelinlerin ve kayıp çocukların yüzde kaçı ‘çocuk istismarı’nın neticesidir?

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Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ün yazısı

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