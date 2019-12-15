Prof. Dr. Aziz Sancar, Şehir Üniversitesi mütevelli heyetinden istifa etti

Nobel Kimya Ödülü’nü 2015 yılında alan Prof. Dr. Aziz Sancar, İstanbul Şehir Üniversitesi mütevelli heyetinden istifa etti.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun üniversiteye hazine arazisini tapusuyla devrettiğini, Halkbank’ın da üniversiteye kredi verdiğini söylemiş; Davutoğlu’nun yanısıra eski başbakan yardımcısı Ali Babacan’ı ve eski bakan Mehmet Şimşek’i de dolandırıcılıkla suçlamıştı.

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Sözcü’den Serpil Yılmaz’ın köşesinden aktardığına göre, kendisine mail yoluyla ulaşılan Sancar şu cevabı verdi: “Şehir Üniversitesi’nin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Sayın Ahmet Davutoğlu’nun isteğiyle mütevelli heyetine katılmayı 2016’da kabul ettim. Eğer beni takdir ediyor ve gençlere ilham verdiğimi düşünüyorsanız lütfen beni politikadan uzak tutun.“

Yılmaz’a göre Sancar, Şehir Üniversitesi’nden istifasını “Son yılda sorunlar çıkınca istifa ettim, hem yazılı olarak ve hem de avukatım vasıtasıyla…” cümlesiyle açıklıyor.