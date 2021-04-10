İstanbul’da yaşıyorsanız evinizden çıkmadan önce bir kez daha düşünün

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan “İstanbul’da sokağa çıktığınızda, metroya bindiğinizde, otobüse bindiğinizde virüsü kapmama şansınız çok düşük” dedi.

Fotoğraf: DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam özellikle İstanbul’daki vaka sayılarına dikkat çekerek “Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı” demişti.

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Prof. Dr. Ceyhan da vakaların çoğunun İstanbul’da olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “İstanbul’dan başka yerlere yayılıyor. Halk arasında İstanbul için ‘Türkiye’nin Vuhan’ı’ deniyor. Artık o Vuhan özelliği kayboldu; çünkü Çinliler Vuhan’da hastalığı kontrol ettiler, tek merkezliydi. ‘İstanbul’u kontrol edince Türkiye’yi kontrol ederiz’ diye bir düşünce maalesef yok; çünkü virüs her yere yayıldı. Tabi gerek yaşam koşulları gerek toplu taşıma araçları ve trafikte geçirilen süredeki farklılıklar İstanbul’u daha riskli hale getiriyor. Bizim Türkiye genelinde 360 bin tespit ettiğimiz aktif vaka var yani virüsü bulaştırma potansiyeli olan kişi var. Bunun 10 katı kadar insan şu anda virüsü taşıyor ve bulaştırma potansiyeli var anlamına gelir.”

“İstanbul’da sokağa çıktığınızda, metroya bindiğinizde, otobüse bindiğinizde virüsü kapmama şansınız çok düşük” diyen Ceyhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Birçok virüs pozitif çıkan kişilerin hikayesine bakıyoruz; evden çalışıyor, hiç dışarı çıkmamış, bir kere markete gitmiş ve bütün aile pozitif. Böyle bir durumda İstanbul’da her dışarı adım attığınızda dikkatli olmak lazım hatta evde de dikkatli olmak lazım. Zaten virüsün en sık bulaş yeri ev içi.”

Tedbirlerin vaka sayılarını düşürmek için yetersiz olduğuna da değinen profesör geçen ilkbahar dönemiyle kıyaslayarak durumu açıkladı: “İlkbahar dönemini hatırlayalım, aldığımız önlemleri düşünürsek okullar kapalı, seyahat yasağı var, kamuda da olsa sadece kademeli mesai uygulaması var, restoranlar kapalı, 65 yaşın üstü ve 20 yaşın altı aylarca sokağa çıkamıyor, nüfusa hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Biz bu önlemler ile vaka sayısını 5 binlerden binlere indirdik, daha da aşağı indiremedik; çünkü gevşemeye başladı önlemler. Şu anda bunun neredeyse 10 katına yakın vaka ile uğraşıyoruz, karşımızda bir mutant virüs var ve bu tedbirlerin çok daha azı ile ve de en önemlisi bölgesel tedbirler ile salgını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bu çok mümkün görünmüyor.”