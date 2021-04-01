Prof. Ceyhan’dan ‘tek doz’ uyarısı

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tek doz aşı yaptıranların kendini aşısız gibi düşünerek tedbir almayı sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: BioNTech

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugüne kadar 16 milyon dozdan fazla aşılama yapılsa da bunun 9 milyon 215 bin 680’i sadece birinci dozu vuruldu.

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İkinci dozu vurulanların sayısıysa 6 milyon 947 bin 892. Uzmanlar ikinci dozdan yaklaşık iki hafta sonra bağışıklık oluştuğunu belirtiyor.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, iki doz yapılması gereken aşıyı tek doz yapıp bırakmanın virüse “Ben sana bu silahla saldıracağım, sen de tedbirini al” demek olduğunu söyledi.

Profesör şöyle devam etti: “Siz virüsü öldüremiyorsunuz ama aşıyla tanıştırıyorsunuz. Virüsün mutasyon mekanizması budur zaten, virüs kendini sizin silahınızdan korumaya çalıştığı için mutasyona uğruyor. Siz eğer öldürmeyecek kadar bağışıklık sağlıyorsanız, bakteri ya da virüs kendinde değişiklik yaparak sizin kullandığınız ürüne dirençli hale geliyor. Tek doz aşı yaptıranlar kendilerini aşısız gibi düşünsün, tedbirlerini ona göre alsın.”

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Örnekle anlattı

Ceyhan, tek doz aşının yetersiz olduğunu şu örnekle anlattı: “Geçen hafta iki yakınım birinci dozu yaptırmışlardı, ikinci dozu bekliyorlardı. Corona virüsüne yakalandılar, birisini kaybettik, biri de yoğun bakımda. Tek doz aşılamanın herhangi bir şekilde korumadığı gibi topluma da ciddi zararları var. Elinizde 3 milyon doz mu var, ‘Biz bunu yapalım, arkası mutlaka gelir’ düşüncesi son derece yanlış. Bu 3 milyon dozu 1.5 milyon kişiye yapacaksınız.”

‘Daha çocuklar aşılanmadı’

Aşılamanın mümkün olduğu kadar kısa sürede halledilmesi gerektiğini vurgulayan Ceyhan şöyle devam etti: “Aşılama yapılınca belli bir oranda da olsa toplumun korunduğu zannediliyor, bu yanlış bir bilgi. Bizim hedefimiz yüzde 60 bağışıklık oluşturmak. O halde demek ki yetişkinlerin çok yüksek oranda aşılanması lazım. Aşının pandemiyi etkilemesi için hedefinize ulaşmanız lazım. ‘Yaz gelecek, 25 milyon kişiyi aşılarsak yazı rahat geçiririz’ düşüncesi hem yanlış hem de tehlikeli. İnsanları yazın önlemsiz davranmaya teşvik ediyoruz. Halbuki biz, yazın 50-60 milyon doz aşımız olsa 20-25 milyon kişiyi aşılayabileceğiz. Bu, toplumun tedbirlerinde hiçbir gevşemeye yol açmamalı. Daha çocuklar aşılanmadı. Toplumun yüzde 20’si öyle gidiyor zaten. Aşılamayı toplumda yüzde 60’lara çıkarmadıkça, ‘Yarısını yaparak rahatlayalım’ son derece yanlış.”