Prof. Ceyhan: Türkiye’de mutant virüslü vaka sayısı 400 bin civarında

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye’de tespit edilen mutant virüslü vaka sayısını hatırlatarak “Bu 41 binin 400 binler civarında olduğunu tahmin edebiliriz” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta 76 ilde toplam 41 bin 488 Britanya mutantı görüldüğünü açıklamıştı.

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Bu veriden yola çıkarak değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Ceyhan “Yine orijinal virüste olduğu gibi biz kabaca 10’da 1’ini tespit ediyoruz. Demek ki biz bu 41 binin 400 binler civarında olduğunu tahmin edebiliriz” dedi.

‘Lokal tedbirlerle kontrol altına alamayız’

Alınan tedbirlerin yetersiz olduğuna dikkat çeken Prof. Dr Ceyhan şu ifadeleri kullandı: “Ülke içinde mutant virüs bir yerlerde çok görülüyorsa, oraların diğer bölgeler ile ilişkisinin kısıtlanması lazım. Biz böyle bir tedbir almadık. Virüsü taşıyan ya da belirtisi olmayan insanlar seyahat ediyorlar. Neden ‘Karadeniz’den sonra ikinci çok vaka artacak il İstanbul’ dedik? Binlerce insan her gün o bölgeden İstanbul’a seyahat ediyor. Bu giden insanlar, mutant virüsü yaymaya başlıyor, siz o sırada fark ediyorsunuz. Siz, ‘Orada lokal tedbirler alalım‘ diye karar aldığınızda bir bakıyorsunuz mutant virüs yayılmış. Farkına vardıktan sonra tedbir almanın çok etkili olmamasının nedeni bu. Bütün Türkiye çapında bu tedbirleri uygulamadığınız sürece, vakanın arttığı yerde lokal tedbirler uygulayarak salgını kontrol altına alamayız.”

Mutasyonları aşı çalışmalarını da etkilediğini ifade eden profesör şunları söyledi: “Daha mutant virüs ortada yokken aşı firmaları üretim kapasitelerini açıklıyordu, ama işin içine girince o kadar yüksek dozlu aşı üretemiyorlar. Bu arada mutasyon çıkıp yayılmaya başlayınca, bazı firmalar üretim kapasitelerini mutant virüse yönlendirmeye başladı. Benim de tahminim aylar içinde bulaşma hızındaki farklılık nedeniyle mutant virüsler orijinal virüsün yerini alacak. Mutant virüse daha etkili aşılar geliştirmek firmalar açısından da daha karlı görülüyor, ihtiyaç da daha yüksek gibi olacak.”