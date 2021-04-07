Prof. Ceyhan: ‘Şu hastalığın varsa bu aşıyı yaptır’ diye bir şey yok

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin ya da Alman aşısı tercihinde “Şu hastalığın varsa bu aşıyı yaptır” demenin doğru olmadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de ilk olarak Çin’den alınan CoronaVac aşısı kullanılmış, geçen hafta Alman BioNTech firması üretimi aşı kullanılmaya başlamıştı.

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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’den Prof. Dr. İsmail Balık, herkesin ulaşabildiği aşıyı olmasını istemiş ancak bazı hastalıkları bulunan ya da bağışıklığını baskılayan ilaç kullananların BioNTech’i tercih edebileceğini kaydetmişti. Prof. Dr. İsmail Balık, ‘alerjik bünyesi olanlar’a da Sinovac’ı önermişti.

‘Karışıklığa yol açar’

DHA’ya konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, insanlara aşı tercih hakkı verilmesinin güzel olduğunu ancak karışıklığa da yol açabileceğini söyledi.

Profesör, etkinlik konusunda aşılar arasındaki farkı anlamanın son derece zor olduğunu belirterek, kullanımdaki aşıların tümünün güvenilir olduğunu, ciddi yan etkisinin bulunmadığını kaydetti.

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Ceyhan, aşı tercihi konusunda hekimlerden kaynaklanan yanlış önerilerin olduğunu savunarak şöyle devam etti: “Hekimlerden kaynaklanan bazı yanlış öneriler var. Farklı gruplara farklı aşı uygulanması, ‘Şu yaş grubundaysan şunu yaptır’, ‘Şu hastalığın varsa bunu yaptır’ diye böyle bir şey kesinlikle yok. Biz Biontech gelene kadar herkese Sinovac yaptık. Dolayısıyla farklı gruplarda farklı aşıların tercih edilmesi diye bir olay yok. Aşıyı yaptırabiliyorsa eğer Biontech de olabilir Sinovac da olabilir.”

Alerjiden ne kast ediliyor?

Ceyhan, aşılara karşı alerji konusunun da yanlış anlaşıldığını belirterek şunları kaydetti: “Kişilerin herhangi bir yaşam döneminde herhangi bir gıda maddesi ya da ilaca karşı alerjisini hesaba katarsanız toplumun zaten üçte birin bu alerji hikayesi vardır. Burada kast edilen o değil. Burada kastedilen milyonda bir görülen ve insanı şoka sokan eğer alerji varsa, gerçekten şoka sokan bir olay varsa yapılmaz. Bu da insanın çoğu zaman farkında olduğu bir şey değildir. Aşının içerisinde bulunan herhangi bir maddeye karşı anafilaksi gelişmiş olması, insanların çoğunun hikayesinde yoktur, ilk defa orada öğrenilir. Böyle bir şüphesi varsa insanların sağlık merkezlerinde ilk 30 dakikayı geçirmeliler; çünkü yüzde 90’ından fazlası ilk 30 dakikada çıkar bunların.”