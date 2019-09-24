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Yaramazlara biraz batar!

Prof. Bor: Gastroentoroloji kongresi Türk dizileri sayesinde İstanbul’da düzenlendi

Sindirim sistemi hastalıklarındaki son gelişmeler ve tedavi yöntemlerinin konuşulduğu Dünya Gastroenteroloji Kongresi’ne (WCOG) bu yıl İstanbul ev sahipliği yaptı. Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, kongrenin İstanbul’da düzenlenmesinde Türk dizilerinin etken olduğunu belirterek, “Dernek sekreterinin annesi, Türk dizisi hayranı çıktı” dedi. 

Fotoğraf: DHA

Bor (üstte), Türk Gastroenteroloji Derneği ve Dünya Gastroenteroloji Organizasyonu’nun 21-24 Eylül’de düzenlenen kongreyi ‘Türkiye’ye getirmenin kolay olmadığını’ söyleyerek şöyle devam etti: “Kongreyi İstanbul’a alabilmemizde Türk dizilerinin etkisi çok büyük. Pakistan’dan Amerika’ya, pek çok meslektaşım veya yakınları, Türk dizilerinin fanı. Pakistan’a gitmiştim; bir meslektaşım, bana bir dizinin sonraki bölümlerini sordu, şaşırdım. Lübnanlı başka bir meslektaşımın kızı, sırf dizileri daha kolay izleyebilmek için Türkçe öğrenmeye başlamış. Bu kongreyi beraber düzenlediğimiz Dünya Gastroenteroloji Derneği’nin sekreterinin annesi, Türk dizilerinin hayranı çıktı. 170 ülkede gösteriliyor bizim diziler. İlk kez bilim dünyasına da katkısını görmüş olduk.”

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‘Türkiye’de şeker gibi mide koruyucu kullanılıyor’

95 ülkeden 2 bin 500’den fazla hekimin katıldığı kongrede tartışılan konularla ilgili de bilgi veren Bor, mide asit salgılayışını azaltıcı, ‘proton pompası inhibitörü’ olarak adlandırılan ilaçların Türkiye’de şeker gibi yutulduğuna dikkat çekti.

Yılda 82 milyon kutu mide koruyucu ilaç kullanıldığını söyleyen Bor şu ifadeleri kullandı: “Bu, 600 milyon lira bütçe demek; herkes kullanıyor. Fayda gören de görmeyen de. Antibiyotik veya ağrı kesici gibi komşudan duyup, mide koruyucu alan var. Oysa mide koruyucular, herkese değil hastaya göre ayarlanmalı ve kullanılmalı.” 

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