Bakan Albayrak’ın izinsiz SMS’lerinden kurtulmanın yolları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AKP İstanbul 1’inci bölge milletvekili adayı Berat Albayrak’ın izinsiz SMS’lerine tepki büyüyor.

Fox Haber sunucusu Fatih Portakal Twitter’dan “Kardeşim bana mesaj gönderme cesaretini nereden buluyorsunuz” diye sorarken, Prof. Yaman Akdeniz SMS’leri engelemenin yolunu anlattı.

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Geçen hafta seçmenlerin telefonlarına SMS ile ‘izinsiz’ iki kez mesaj gönderen Albayrak dün üçüncü ‘izinsiz’ mesajı da göndermişti.

Albayrak hakkında SMS’lerle ilgili suç duyurusunda bulunulmuş, ‘kişisel verilerin izinsiz paylaşılmasının ve kullanılması’nın suç olduğu belirtilmişti.

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Fox Haber sunucusu Fatih Portakal, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kendisine izinsiz bir şekilde SMS gönderen Albayrak’a tepki gösterdi.

#BeratAlbayrak’tan sms geliyor hala. Kardesim 1-Benim cebimi size kim servis etti? 2- Rızam var mı? 3- Bana msj gönderme cesaretini nereden buluyorsunuz? Göndermeyin kardeşim istemiyorum. TAMAM mı? 🙂 — fatih portakal (@fatihportakal) June 13, 2018

Portakal şöyle yazdı: “#BeratAlbayrak’tan sms geliyor hala. Kardesim 1-Benim cebimi size kim servis etti? 2- Rızam var mı? 3- Bana msj gönderme cesaretini nereden buluyorsunuz? Göndermeyin kardeşim istemiyorum. TAMAM mı? :)”

Albayrak’ın izinsiz SMS’lerinden rahatsız olan, internet özgürlüğü konusunda uluslararası bilinirliğe sahip hukukçu Prof. Yaman Akdeniz ise Twitter hesabından mesajları engellemenin yolunu anlattı.

Akdeniz’in, Berat Albayrak ve milletvekili adayı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun mesajlarının nasıl engelleneceğine dair adım adım anlattığı yöntem şöyle:

Berat Albayrak’tan bugün SMS almamayı becerdim. Şunu yapmanızı tavsiye ederim: 225 229 72 5 numaralı telefon numarasını engellerseniz, mesaj gelmiyor.

Süleyman Soylu’dan gelen SMS’in detaylarına bakın. ios telefonda sağ köşedeki “i”ye basın, sonra da sağ köşedeki telefon işaretine. Telefon aramaya başlayınca kapatın. Son aramalardan gidip o numarayı engelleyin.

Süleyman Soylu’dan gelen SMS’in detaylarına bakın. ios telefonda sağ köşedeki “i”ye basın, sonra da sağ köşedeki telefon işaretine. Telefon aramaya başlayınca kapatın. Son aramalardan gidip o numarayı engelleyin. pic.twitter.com/WbQnBOdTxO — Yaman Akdeniz (@cyberrights) June 13, 2018

Android kullananlar Süleyman Soylu / Berat Albayrak SMS’lerinden isime göre engelleyip kurtulacak. Sağ üst köşedeki 3 noktadan aşağıdaki gibi ilerleyebilirsiniz.

Akdeniz’in, Albayrak ve Soylu’nun gönderdiği SMS’lerden kurtulmak için tarif ettiği yöntem Twitter kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.

Hay allah razı olsun — necmikussan (@necmikussan) June 14, 2018

🙏🏻🙏🏻çıldırıyordum çok tşk — Pınar Recol (@recolpinar1) June 14, 2018