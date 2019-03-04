Prodigy’nin solisti Keith Flint evinde ölü bulundu

The Prodigy grubunun solisti İngiliz şarkıcı Keith Flint (49) bu sabah Essex’teki evinde ölü bulundu.

Fotoğraf: Reuters

İngiliz elektronik müziğin en tanınmış yüzleri arasındaki Flint, sıradışı dansları ve saç kesimleriyle da dikkat çekmişti.

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Essex polisi sabah saat 08:10’da North End Brook Hill’den bir kişinin sağlık durumuyla ilgili haber alındığını, eve gidildiğini Flint’in cesedinin bulunduğunu söyledi.

Ölüm şüpheli olarak değerlendirilmiyor.

Flint The Prodigy grubuna dansçı olarak katılmış, sonrasında 1996 yılında seslendirdiği bir şarkıda çok beğenilince solistlik de yapmaya başlamıştı.