Princeton, erkeklerden düşük ücret alan kadın profesörlere 925 bin dolar ödeyecek

ABD’nin dünyaca ünlü Princeton Üniverstesi, kadın profesörlere, cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğinden ötürü toplam 925 bin dolar (7.3 milyon lira) ödeyecek.

Fotoğraf: www.princeton.edu

ABD Çalışma Bakanlığı bünyesinde yürütülen inceleme sonucunda 2012-2014 yıllarında, 106 kadın profesörün erkek meslektaşlarına oranla daha düşük ücret aldığı belirlendi.

Reklam

New Jersey eyaletindeki üniversitenin yönetimi, cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği içeren bir istihdam politikaları olduğunu kabul etmedi. Ancak, anlaşma yoluna gitti.

Üniversite, ‘eksik ödenen maaşların geçmişe dönük’ tazmini için ödenecek 925 bin doların yanısıra gelecekte yaşanacak eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için de en az 250 bin dolarlık (1.97 milyon lira) fon ayırdı.

Bakanlığın, incelemeyi yapan ve konuyu gündeme getiren, iş akitleriyle ilgili sorunlardan sorumlu dairesinin müdürü Craig E. Leen, “Princeton Üniversitesi’nin konu uzamadan, işin başında anlaşma yoluna gitmesi bizi memnun etti. İncelememizde cinsiyet odaklı eşitsizlik tespit ettik” dedi.

Reklam

Üniversitenin sözcüsü Ben Chang ise konuyla ilgili incelemenin 10 yıl önce başlatıldığını, 2016’da sonlandırıldığını ve ‘her nedense’ 2017’de tekrar başlatıldığını söyledi.

Ben Chang, maaşlardaki farkın cinsiyetten değil, deneyim, ders verilen alanlar gibi unsurlardan kaynaklandığını öne sürerek cinsiyet eşitliğine önem verdiklerini söyledi.