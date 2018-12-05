Prestijli sanat ödülü Turner’ın sahibi ‘iPhone video sanatçısı’ oldu

Dünyanın en prestijli sanat ödüllerinden Turner Ödülü, iPhone ile çektiği videolarla tanınan sanatçı Charlotte Prodger’a verildi.

Guardian’da yer alan habere göre 20 yıldır hareketli görüntü çalışmaları yapan ve pek çok çağdaş sanat merkezinin radarındaki İskoç sanatçı 25 bin sterlinlik (yaklaşık 170 bin lira) ödülün sahibi oldu.

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Prodger aslında pek tanınan bir isim değil ancak jüriye göre sanatçının son eseri yeni ve daha geniş biçimde çalışmayı mümkün kılan bir kırılma noktası teşkil ediyor.

Sanatçının iPhone ile İskoçya kırsalını bir trenin penceresinden gösterdiği ve radyatörün üzerindeki bir tişörtü çektiği kısa videoları ödüle layık görülmesindeki eserler arasında yer alıyor.

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Sanatçının ‘Bridgit’ ve ‘Stoneymollan Trail’ isimli iki filminin yer aldığı kişisel sergisi ise ödül töreninin gündemi haline geldi.

iPhone ile çekim yapmasının sebebini telefonu vücudunun bir parçası olarak görmesi olduğunu dile getiren Prodger, “Çünkü dünyayı gezerken kolayca kullanabiliyorsunuz” diye konuştu.

Prodger’ın videoları sınıf, toplumsal cinsiyet, cinsellik ve Neolitik dönem tanrıçaları gibi konuları bir hayli karmaşık biçimde anlatıyor.