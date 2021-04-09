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Yaramazlara biraz batar!

Prens Philip hayatını kaybetti

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in eşi Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti.

16 Mart 2021… Philip’in son fotoğrafı… Fotoğraf: Reuters

Philip 16 Şubat’ta kendini iyi hissetmemesi üzerine Londra’daki Kral 7’nci Edward hastanesine kaldırılmış, bir ay sonra taburcu edilmişti.

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Buckingham Sarayı, prens hastaneye ilk yatırıldığında nedenini açıklamamakla birlikte Covid-19’la ilgisi olmadığını duyurmuştu.

Sonrasında prensin mevcut bir kalp rahatsızlığı nedeniyle St Bartholomew’s Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirdiği bildirilmişti.

Prens son nefesini Windsor Kalesi’nde verdi.

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94 yaşındaki kraliçe ve eşi salgında son kapanmadan beri Windsor Kalesi’nde hayatını sürdürüyordu.

Philip haziran ayında 100 yaşına basacaktı.

Kraliçe Elizabeth’in 99 yaşındaki eşi Prens Philip taburcu oldu

Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı

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