Prens Philip hayatını kaybetti

10 emekli amiralin gözaltı süresinin ‘dijital materyallerin çokluğu, şüpheli sayısının fazlalığı, üzerlerine atılı suçun Anayasal düzene karşı suç işlemek üzere anlaşma gibi önemli bir iddia olması nedeniyle uzatıldığı’ ve soruşturmada beş soru üzerinde durulduğu bildirildi.