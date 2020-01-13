Prens Harry ve Meghan Markle’ın ‘bağımsızlık’ kararına kraliçeden destek

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth, Kraliyet Ailesi üyeliğinden ayrılmak isteyen Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle’a destek verdi.

Fotoğraf: Reuters

Prens Harry ve Meghan Markle, beş gün önce Instagram hesaplarından yayınladığı açıklamasında, kraliçeyi desteklemeye devam ederken, Kraliyet Ailesi’ndeki üst düzey üyeliklerinden çekildiklerini ve mali açıdan bağımsız olarak çalışmaya devam edeceklerini belirtmişti.

Reklam

İkinci Elizabeth, kararı değerlendirdiği bugünkü toplantının ardından bir açıklama yayınlayarak çifte destek verdiğini açıkladı.

93 yaşındaki kraliçe, açıklamasında, kendisi ve ailesinin, çiftin genç bir aile olarak yeni bir yaşam kurma istediğini tamamen desteklediğini kaydetti.

Kraliçe, çiftin Kraliyet Ailesi’nde kalmasını tercih edeceğini belirtse de Prens Harry ve Meghan Markle’ın aile olarak daha bağımsız bir yaşam sürdürme istediğini anladığını ve saygı duyduğunu ifade etti.

Reklam

Açıklamada çiftin geçiş sürecinde Britanya ve Kanada’da zamanlarını geçireceği kaydedildi.